-El G20 ha tenido discusiones sobre el terrorismo particularmente y en encuentros anteriores hubo declaraciones en contra del terrorismo. Ahora en Osaka queremos enfocarnos en el uso de internet para el uso del terrorismo. Sobre los incidentes del terrorismo y en esto queremos identificar este tema para ver qué más se puede hacer desde el G20 ya que es un tema urgente. Usted sabe que la situación en la economía global hay mucha tensión. Es obvio que los temas globales económicos han afectado fuertemente el crecimiento. No es una cuestión de juego en términos de disputas. Esto va directamente al corazón y el espíritu del G20 cuya idea es la de mantener las economías del mundo estables. Tenemos que recordar que el G20 no es para negociar y hacer el trabajo que se tiene que hacer en otro lado como en Ginebra (por la sede de la OMC). Asi que estamos en el momento político para una reforma y deseamos que venga una solución en la dirección estratégica de la reforma. En este nivel estamos en la mitad de las discusiones y no podemos predecir qué pasara porque es un área muy compleja. La situación de los miembros del G20 es de mucha diversidad por los intereses de los países pero vamos a poner lo mejor de nosotros para tener un acuerdo consensuado en Osaka. Otro punto que quiero añadir es que las reformas de la OMC son muy importantes pero todo esto estará en el aire si no se ancla en los compromisos de cada miembro con el sistema multilateral de comercio.