Para crecer en el discurso social, los medios de comunicación deben mantener un debate basado en los hechos, pero sin exagerar situaciones y sin enfatizar detalles que no sean relevantes para informar; sin embargo, no deben faltar a su cometido, informar con la verdad. Aunque esas noticias no vendan, crean una base social sobre la que se puede construir. Esta propuesta no tiene nada que ver con ocultar información, sino con plantearse la relevancia de la misma para el contexto de la noticia