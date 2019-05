En una carta publicada esta mañana en su cuenta de Twitter, Corbyn expreso su frustración con "la creciente debilidad e inestabilidad" del ejecutivo, diciendo que las negociaciones "han ido tan lejos como era posible". Agrego que, a pesar de que las negociaciones habían sido llevadas a cabo con buenas intenciones por ambas partes, no continuaría tanto por la falta de puntos en común como por las preocupaciones sobre si un sucesor de May mantendría los acuerdos de las negociaciones. Theresa May ha prometido irse de 10 Downing Street el próximo mes, y no hay certeza sobre quien sería su reemplazo.