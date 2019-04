No obstante, más allá de la conmoción que generó el caso de Lyra, y de la preocupación por la incertidumbre política que impera hoy en el Reino Unido, el consenso de los analistas es que por el momento no se ha registrado un incremento de los incidentes. No hay que perder de vista que, de no ser por la mala puntería del tirador, que había querido disparar a los uniformados, quizás no se habría producido ninguna muerte.