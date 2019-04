La República Democrática Popular de Argelia tuvo su origen en una "victoria militar" imaginaria e inexistente sobre el ejército francés, el segundo más poderos de la OTAN en aquelmomento. Se ignora a menudo en este caso que el hecho de que el "ejército de liberación" que tomó el poder poco después de la independencia había desempeñado un papel marginal en la lucha real contra Francia. Argelia no ganó la independencia en ningún campo de batalla. La liberación se produjo debido al retiro de las tropas de francesas gracias a un cambio dramático de las perspectivas políticas en Francia y en todo el mundo, aunque no se debe soslayar la valiente obstinación de la población civil argelina. Pero solo con lo último no iba a cambiar el status quo establecido por París de no haber sucedido lo primero.