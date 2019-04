Con la inflación muerta o inactiva, los bancos centrales están recibiendo golpes de la izquierda y de la derecha por no hacer más por exprimir el crecimiento. Stephen Moore, elegido por Trump (a partir de ahora) para un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, ha dicho que "cientos" de economistas de la Reserva Federal no tienen ni idea y deberían ser despedidos. "Lo diré de nuevo: el crecimiento no causa inflación", dijo a Bloomberg Television el 11 de abril. "Lo sabemos. Cuando se tiene más producción de bienes y servicios, los precios bajan", dijo. El argumento de Moore es un argumento del lado de la oferta: que el crecimiento aumenta la capacidad productiva de la economía por lo menos tanto como el lado de la demanda, por lo que no hay presión al alza sobre los precios.