En entrevista con el periódico británico Daily Mail negó que estuviera obsesionada con la famosa muñeca mientras mostraba por primera vez los cientos de estas que tiene guardadas en sus cajas originales. Lo que sí admitió es que lleva una vida solitaria. "No tengo tiempo de hacer amigos. Me gusta estar sola, nadie interfiere con mis pensamientos, me gusta mi mundo", dijo al medio inglés.