Победа. Только что Европейский суд признал, что домашний арест, под которым я провёл год в 2014 году был незаконным. Нарушены статьи Конвенции по правам человека: 5 (незаконное лишение свободы), 10 (право на свободу мнения), 18 (политический мотив). Поздравляю нашу юридическую команду и всех честных людей, поддерживавших нас. Уверен, что это решение будет иметь важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно.