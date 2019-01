Más allá de la retórica, la decisión de la retirada estadounidense pareciera ser ya irreversible. Y esto deja una serie de ganadores y perdedores que podría modificar definitivamente los juegos de poder en Siria y el resto de Medio Oriente. El gran beneficiado es el presidente sirio Bashar al Assad, que hasta hace pocos meses parecía condenado por la guerra civil y un aislamiento internacional. La ayuda del ejército ruso, en 2015, le dio el oxígeno que necesitaba imperiosamente. Ahora, casi ocho años después de que comenzó el conflicto, Assad aparece muy instalado en el poder en su destrozado país y nadie pareciera ya disputarle ese papel. Estados Unidos no ha ocultado su disgusto por el dictador, que mató e hirió a cientos de miles de sus conciudadanos, muchas veces con armas químicas. Cuando surgió la evidencia de que las fuerzas de Assad habían utilizado el agente nervioso sarín contra civiles en una ciudad controlada por los rebeldes prooccidentales, el presidente Trump autorizó un ataque aéreo que infligió un daño limitado a la fuerza aérea de Assad. No fue mucho, pero mostró buena voluntad de rechazar los peores abusos del régimen. Ahora la Casa Blanca decidió que Siria ya no es una prioridad militar.