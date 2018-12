"No creemos que sea factible que alguien entre y haga algo. Es posible que lleguen al lugar pero no pueden traer suficiente equipo para hacer nada ahí dentro. Está en un terreno montañoso rodeado de glaciares y en la parte inferior de una pendiente de avalancha de 45 grados, lo que significa que no se puede ir en invierno. Éste es un lugar salvaje", concluyó el investigador Pollock.