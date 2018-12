"Mi mamá dice que no iré a la escuela… a menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida en este momento. Sólo quiero ser como otros niños", se puede leer en la conmovedora carta que puso a muchos a reflexionar sobre lo dura que ha sido la vida para el pequeño después del incendio.