"Cuando comenzé a levantarme me di cuenta que sus manos estaban debajo de mis pantalones y salté inmediatamente de la cama. Grité todo lo que pude, él se levantó y salió corriendo del cuarto. Me encontraba alborotada y desorientada. No podía entender lo que había sucedido, estaba en shock" dijo la mujer al periódico The New York Post.