Entrevistada por The Sun, Rachael dijo: "mi amiga me había contado lo de esta esteticista y lo genial que era, así que decidí seguir adelante". Sin dudar de su amiga y con unas copas de vino, aceptó. Lo que no sabía Rachael era que las mujeres que hacían el tratamiento eran exprisioneras sin capacitación médica.