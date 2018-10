"Creo que hay que ser realista. No puede decirse que no se haya visto una evolución social en estos años. Podemos organizar actividades en público, ha crecido la normalización… Hay muchos problemas políticos pero, aunque queda un largo camino, el trabajo de varias asociaciones ha propiciado que se den grandes pasos", reflexiona Ali Bousselmi, cofundador de Mawjoudin We Exist, colectivo fundado en el 2015 que organizó la primera edición de su Festival de cine gay de Túnez.