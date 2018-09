Como en el califato sirio iraquí los extremistas religiosos impusieron en Azawad la sharia, la ley coránica del siglo 14. En Tombuctú y otras ciudades y pueblos en las márgenes del río Niger, destrozaron santuarios construidos hace 300 años por místicos sufíes, quemaron manuscritos y destruyeron artefactos antiguos. Pero allí no estaba la mano de hierro del califa Abu Bakr al Baghdadi, el líder del ISIS, para controlar todo. Pronto comenzaron las luchas internas entre los tuareg y los islamistas. El gobierno maliense solicitó ayuda militar extranjera y la antigua potencia colonial, Francia, respondió a la llamada. Las tropas francesas llegaron en enero de 2013 y se unieron a las fuerzas africanas. En un mes, expulsaron a los extremistas al desierto y retomaron las ciudades del río Níger. Los países vecinos y las Naciones Unidas se unieron para apoyar un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos de los rebeldes tuareg. Ese trato aún se mantiene y las kalashnikovs están en gran medida en silencio, pero el desierto está plagado de otros grupos terroristas que ya no tienen mayor contención. Las tropas de la ONU están agotadas y no quieren correr riesgos. Pasan el tiempo parapetados en sus bases y dejan las arenas para los milicianos extremistas.