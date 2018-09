Los médicos -y la víctima- no pudieron esclarecer si la tortuga murió en su interior o si ya no tenía vida cuando se la introdujeron. Lo que sí trascendió es que el hecho le provocó una severa infección a la mujer que debió ser medicada para evitar que el cuadro se agrave. Desde el Servicio Canario de Salud no quisieron pronunciarse sobre el gravísimo asunto alegando la Ley de Protección de Datos.