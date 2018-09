-Increíblemente importantes, yo las considero como superpotencias privadas. Por siglos, la cuestión de la libre expresión tuvo que ver con el estado, lo que el estado te permite o no decir. Ahora la libertad de expresión tiene tanto que ver con lo que Facebook nos permite decir o leer como lo que el gobierno nos permite decir o leer. Ahora bien, hasta hace poco la posición era que Facebook estaba tomando decisiones sobre lo que podías decir o no, que no eran transparentes, no rendían cuentas y que no se podían apelar y tenían un efecto vinculante para 2.000 millones de personas. Claramente esa situación no es aceptable. En respuesta a eso tienes gobiernos democráticos, como Alemania, que dicen "Ok, yo voy a llegar y voy a regular lo que puede decirse o no".