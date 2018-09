-Muy complicada. Yo viví una experiencia personal un poco dura y es que mi pareja no aceptó mi decisión de entrar en la política y justo tres meses después de decir "sí quiero al PSOE" para entrar en la lista municipal al ayuntamiento de Guadalajara, me separé. Somos bastantes las mujeres que estamos en política que estamos separadas, divorciadas o solteras, y es que todavía es difícil, los horarios no son racionales en la política, son muchas responsabilidades… y hay todavía hombres que no admiten ese tipo de actividad en sus parejas. Así que me vi sola en Guadalajara, sin familia -porque yo soy de Extremadura y ellos vivían allí en el pueblo-, con una niña de 9 años y un niño de 11; y me tocó sacarles adelante compatibilizando mis responsabilidades como madre y mis responsabilidad como política, pero no me arrepiento. Creo que fue una opción complicada porque he sufrido un naufragio afectivo y económico, tuve que asumir una mitad de deudas de mi relación anterior, me quedé sin casa porque hubo que malvender lo que teníamos… Fue toda una experiencia, pero en ese momento opté por la libertad, por la dignidad y por seguir mi vocación, mi camino. Yo había abandonado mi camino para seguir el de otra persona, ajusté mi vida a la suya. Yo soy una pasional de la Política, me gusta el servicio público, me gusta la lucha por el bien común, me puedo equivocar -evidentemente nadie es perfecto- pero para mi la política es algo muy grande y tenía vocación desde los 12 o 13 años. Así que a 39 años, a punto de hacer 40, pasó ese tren y yo decidí subir a ese tren y no me arrepiento, con todas las consecuencias. Y mis hijos han tenido que prescindir de mí en algunos momentos pero también he estado muy pendiente de ellos, de las relación con los tutores, del colegio, de ir a las asambleas de la asociación de padres y madres, muy pendiente de su educación… Poco tiempo pero he procurado que sea de calidad. Es una experiencia que volvería a repetir sin lugar a dudas.