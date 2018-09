"Nunca se me había ocurrido que tendría la necesidad de salir a la calle para protestar contra los nazis. Me parecía un tema de libros de Historia. Aquí en Suecia nadie podría creer en los últimos 70 años que podíamos volver a temblar porque el nazismo podría regresar. Es una locura y tenemos que detenerla", dijo a la cadena BBC una mujer de unos 60 años que participó de la manifestación antifascista junto a su marido algo mayor que ella. Otra pareja de veinteañeros que se acercó al micrófono aclaró que no tenían el miedo al nazismo en sus memorias. "Pero sabemos que si no hacemos algo antes de que se conviertan en una fuerza que tome las calles, nos vamos a arrepentir de no haber actuado apenas comenzaron", dijo Olav, estudiante de medicina tomado de la mano de su novia.