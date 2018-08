"Cuando alguien se muere, la gente siempre dice: 'Ay, era una persona maravillosa'", señaló Amanda Kerrigan, una de las mejores amigas de Geoghegan, según The New York Times. "Lauren no solo era una buena persona. Era excepcional para conectarse con los demás: excepcional para darse a la gente, de una manera que a mí me habría resultado agotadora".