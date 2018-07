Si bien hoy los padres tienen más tiempo para pasar con sus hijos que en cualquier otra época anterior de la historia, "la interacción entre padres e hijos es de calidad cada vez más baja", escribió Erika Christakis, autora de The Importance of Being Little: What Young Children Really Need From Grownups (La importancia de ser pequeño: lo que los niños realmente necesitan de los adultos) en The Atlantic.