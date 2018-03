"Siempre me sorprendía durante las ceremonias oficiales porque él no dudaba en desplazarse para comulgar incluso si estaba de uniforme. Manifestaba sus convicciones delante de todos, sin ostentación », dijo al periódico católico el padre Marie-Bernard Seigneur, cura de Avranches, en los tiempos en que Beltrame comandaba la compañía en esa zona, entre 2010 y 2014. Recuerda que el gendarme no sólo asistía a misa los domingos sino que venía en semana a recogerse en la iglesia. Y que había peregrinado a Santiago de Compostela con su padre.