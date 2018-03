Morsch —quien lleva 25 años al frente de Sachsenhausen— sabe que sería ingenuo "pretender que una visita de dos horas convierta a un neonazi en un antifascista". Pero lo considera un paso valioso y de impacto. No obstante, opina que no debe ser obligatorio. El maestro Hetzelein no está de acuerdo. En Bavaria, donde creció, lo llevaron a ver Dachau, que quedaba cerca de Munich. "No alcanza con leer libros sobre el tema", dijo. "Hay que sentirlo".