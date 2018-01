Hoy en día no hay jardín tradicional japonés que se precie que no tenga un estanque con nishikigoi, aunque su creación es relativamente reciente. Hace unos 200 años, unos habitantes de la región montañosa de Niigata (noroeste de Japón) empezaron a hacer genética sin saberlo, al favorecer la reproducción y el cruce de unas raras carpas que no eran marrones, con fines ornamentales.