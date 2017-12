París considera que reconocer a un Estado que no controla el 60% de su territorio solo añadiría tensión a la región y no se traduciría en avances concretos. "Las aspiraciones del pueblo palestino tienen un eco fuerte en la comunidad internacional. Palestina no está sola y haremos lo necesario para que vivan en paz, con Jerusalén como capital de dos Estados", afirmó Macron, que anunció movimientos en las próximas semanas en busca de "soluciones innovadoras".