Belinda, Danna Paola y más celebridades reaccionaron al nuevo tema de Shakira

Shakira ha causado revuelo con el lanzamiento de su "tiradera" con Bizarrap (Foto: Instagram)

Shakira se encuentra en medio de la conversación tras el lanzamiento del tema “Music Sessions #53″ que grabó al lado del productor musical argentino Bizarrap. Y es que el nuevo sencillo de la colombiana es una “tiradera” en contra de su ex pareja Gerard Piqué y de paso, contra la nueva novia del futbolista catalán, Clara Chía.

Con una letra directa cargada de alusiones respecto a la polémica de su exnovio y padre de sus hijos, se puede escuchar a una Shakira un tanto “enojada” y hasta “despechada”, como han apuntado múltiples usuarios en las redes sociales.

En los tres minutos con treinta y ocho segundos que dura la canción, que a 24 horas de su lanzamiento ha logrado conseguir más de 50 millones de reproducciones en YouTube, se le oye a la colombiana entonar contundentes frases que han causado revuelo.

De inmediato la red se inundó de memes y comentarios respecto al lanzamiento de Shakira (Foto: Archivo)

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”; “Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, son frases incluidas en el nuevo himno de Shakira.

A la canción, que ya es considerada como el lanzamiento musical más importante de lo que va de 2023, han reaccionado los millones de fans de la artista, pero también diversas celebridades que no han quedado indiferentes a “BZRP Music Sessions #53″.

La cantautora Carla Morrison apostó por el argot futbolístico y escribió “Golazoooo de la reina SHAKIRAAAAA!!! #Bizarrap”, en respuesta al anuncio en Instagram de la publicación del tema. Por su parte Andrea Escalona comentó “Eres grande Shakira” y Shanik Aspe anotó “Ya la escuché completita! Amooo”.

La cantautora mexicana Carla Morrison fue una de las primeras celebridades en reaccionar al tema de BZRP con Shakira (Foto: AP)

Asimismo, el comentario de la actriz mexicana Jessica Coch sumó más de mil likes. “CLARA-mente otro éxito! Que les salPIQUE a todos! Eres grande”.

A la publicación oficial se sumó el comentario de Belinda, quien anotó “Reina, yo te apoyo!!”, y el de Ana Brenda Contreras, que escribió “La más, punto”, al lado de emojis de aplausos y de un cerebro.

La conductora Jimena Pérez La Choco anotó “Mis respetos! GENIA!!!”, y otras figuras como Patricia Manterola, Yanet García y Fey contestaron la publicación con emojis de fueguitos.

Distintas celebridades se declararon "Team Shakira" (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte y sin mencionar directamente a Shakira, Danna Paola reaccionó a las opiniones de cierto sector del público, pues también se ha dicho que la colombiana “se vio muy ardida” con la canción recién lanzada.

“La gente siempre tiene mucho que opinar... al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te dé la gana. Y sí, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, escribió la famoso en alusión a un extracto de la canción.

Aunado a ello, algunas celebridades dedicaron publicaciones en sus perfiles oficiales de Instagram y TikTok, en las que aplaudieron el tema del género electrónico con rock.

Y si… las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. 💅🏼 — Danna Paola (@dannapaola) January 12, 2023

“¿Ya escucharon la canción de Shakira? Ay es que la amo. Los que me pongan aquí ‘Ay es una ardida y no se qué’ ush ush ush. Aquí somos Team Shakira. Voy a hacer millones de dólares, porque ah sí, mucho corazón roto, pero cartera llena. No es lo mismo llorar en una choza, que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y de cómo lo trascendiste. Me encanta”, expresó la actriz Sherlyn.

Por su parte el actor Julián Gil compartió un extracto del video de la canción y escribió en Instagram: “Esto es una bomba. Clara mente amo la creatividad... bofetada con guante blanco. ¿Qué nombre le pondrías a la gira? Yo si fuera el productor ‘Se fue a Pique Tour’ haha”

Por su parte Romina Marcos se dijo emocionada por la canción: “Sin palabras...ya lo dijiste todo. Considero que los artistas, los cantantes, debemos de hablar desde nuestra verdad. Y obviamente no hay nada más verdadero que esa p!nch# canción. Literal es lo que vivió la morra…”, expresó en sus instastories la hija de Niurka.

