Qué luchador le quitó la máscara a Black Warrior hace más de 15 años

Black Warrior murió a los 54 años de edad.

Este martes se dio a conocer que Jesús Toral López, mejor conocido como Black Warrior, uno de los luchadores profesionales más destacados del pancracio mexicano, murió, luego de que hace un par de días celebró su cumpleaños número 54.

Falleció Black Warrior, ídolo de la Lucha Libre Dos días antes de su deceso, Jesús Toral López había celebrado su cumpleaños número 54. Durante su trayectoria profesional destacó su rivalidad con el “Místico” VER NOTA

El deceso fue dado a conocer este 10 de enero, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte del atleta mexicano, quién comenzó su carrera luchística en la década de los años 80´s.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde colaboró el luchador originario de Coahuila, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Toral López. “Descanse en paz”, comentó la organización a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter. La presidenta de Lucha Libre AAA Worldwide, Marisela Peña, se sumó a los mensajes de solidaridad.

Por qué KeMonito se quiere retirar este 2023 El carismático luchador aseguró que llegó el momento de jubilar a su personaje que lo llevó a convertirse en uno de los más queridos del público VER NOTA

El 2022 para Black Warrior fue un año difícil. El 17 de marzo una inesperada noticia lo afectó gravemente: su hijo había fallecido a los 24 años. Al igual que su padre, el joven formó parte de la lucha libre y adoptó el nombre de Black Warrior Jr El Heredero, bajo el cual conquistó el campeonato intercontinental de parejas por la International Wrestling Revolution Group (IWRG).

Murió Black Warrior Jr. a los 24 años, el famoso luchador yerno del “Negro” Casas (Foto: Twitter/@CMLL_OFICIAL)

Además de la sensible pérdida familiar, Jesús Toral sufrió una fuerte lesión en una de sus piernas que lo mantuvo alejado del cuadrilátero durante cierto tiempo. Sin embargo, el mítico luchador siguió con la frente en alto y planeaba continuar con su carrera en la lucha libre y como profesor en las empresas Arena Mamá-luchas y Welcome To Mi Barrio.

Cuánto dinero habría acumulado “El Chapo” Guzmán a lo largo de su carrera criminal VER NOTA

Black Warrior era oriundo de Torreón y tuvo una destacada trayectoria en la lucha libre, “alcanzando su esplendor en la década de los 90′s y 2000″. Sus primeros pasos en el mundo del deporte los dio en 1984 en la Comarca Lagunera. Pero no fue sino hasta que se trasladó a la Ciudad de México cuando despegó su carrera.

¿Quién quitó la máscara a Black Warrior?

En los últimos años se veía a Black Warrior mostrando el rostro, sin máscara, sin embargo, originalmente el luchador ocutaba su identidad bajo una. Como tuvo triunfos, a lo largo de su carrera también tuvo algunos fracasos.

El más doloroso de ellos, fue posiblemente cuando perdió la máscara el 29 de septiembre del 2006 ante otro grande de la Lucha Libre mexicana: Místico. Esa función tuvo los boletos más caros de la historia de la Arena México hasta ese momento, pues costaron mil 500 pesos, que en la actualidad, posiblemente para muchas personas parecería barato, pero que en ese momento fue severamente criticado por los defensores de la lucha libre “del pueblo”, medios especializados y reporteros expertos, quienes aseguraban que se había terminado ese deporte que era para todo tipo de personas y de cualquier clase social, y se había convertido en un espectáculo para unos cuantos.

En 2006, Black Warrior perdió la máscara contra Místico.

Pese al escándalo, el evento se llevó a cabo en la Arena México, con Pago por Evento. Las cinco luchas previas dieron paso al momento estelar donde los ex Campeones Mundiales de Parejas se enfrentaron máscara contra máscara, ante una afición que estuvo atenta en todo momento a la lucha, por el boom llamado Místico en ese momento.

Black Warrior cayó, ganando Místico la máscara más importante de su carrera y, pese a todo, el lagunero se convirtió en un ídolo y estandarte del movimiento “Anti Místico”.

Warrior estuvo en lo más alto, sin embargo, él mismo declaró que perdió el piso, pues ser una súper estrella siempre tambalea hasta el más concentrado, y Toral no fue la excepción.

SEGUIR LEYENDO: