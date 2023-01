Norma Piña llamó a Sheinbaum para presentarse y ella la felicitó un día después de ganar la SCJN

Claudia Sheinbaum felicitó tarde a Norma Piña (Cuartoscuro/SCJN)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la ministra Norma Lucía Piña la llamó por teléfono para presentarse luego de ser electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Qué dijo la 4T sobre la elección de Norma Piña como presidenta de la SCJN La ministra obtuvo seis de 11 votos, por lo que se convirtió en la primera mujer en presidir al Poder Judicial VER NOTA

Dicha llamada tuvo lugar justo el día de la elección, en el marco de las decenas de felicitaciones que recibió de parte de políticos y funcionarios; sin embargo, Sheinbaum expresó su reconocimiento un día después.

“Nos congratulamos que por primera vez una mujer presida la @SCJN. Felicidades a la ministra Norma Lucía Piña Hernández nacida en la Ciudad de México”, escribió a través de Twitter.

Fue durante su conferencia de prensa de este martes 3 de enero que la mandataria capitalina reveló que recibió una llamada de la ministra en donde la felicitó. No obstante —pese a que aplaudió el que una mujer presida la SCJN— aclaró que tienen diferencias políticas.

“El día de ayer ella me llamó, lo cual agradezco, me llamó por teléfono para presentarse, le agradecí la llamada, la felicité y quedamos de la oportunidad de vernos en algún momento”

La aspirante a ser presidenta de México catalogó la elección de Norma Piña como algo inédito. “Las mujeres estamos en puestos de decisión muy importantes con acceso a distintos lugares de la vida pública, y hay que decir que esto es parte también de la Cuarta Transformación, porque hoy hay nueve mujeres gobernadoras y una mujer que es secretaria de Seguridad Pública”, recalcó.

Nos congratulamos que por primera vez una mujer presida la @SCJN felicidades a la ministra Norma Lucía Piña Hernandez nacida en la Ciudad de México. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 3, 2023

Por su parte, señaló que la ministra presidenta es una persona que defiende los derechos de las mujeres, “eso hay que reconocerlo”, aplaudió. “Esos temas —evidentemente— dependen de cada uno de los ministros, pero es importante que sean temas que quedan al resguardo de una mujer”, aseveró la jefa de Gobierno.

Arturo Zaldívar felicitó a su sucesora Norma Piña por ser la primera mujer en encabezar la SCJN El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia indicó que la toma de protesta de la ministra es un “día histórico para el país” VER NOTA

Pese a ello, aclaró que persisten diferencias de fondo con Piña Hernández. “Habrá otros (temas) en los que no estemos de acuerdo, como lo planteó hoy el presidente (López Obrador)”, advirtió, y ejemplificó con la reforma eléctrica.

“Hay temas en donde ella ha votado en contra de lo que nosotros opinamos, como —por ejemplo— el tema eléctrico, por eso digo que es un avance que haya una mujer presidenta de la Suprema Corte, pero también hay otros temas que como proyecto de nación nos interesan que se avance en el país”, expresó.

Tras tres rondas de votación el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió a Norma Lucía Piña Hernández como su nueva ministra presidenta (SCJN/CUARTOSCURO)

“Para nosotros hay un asunto de identidad con un proyecto, no solamente es ser mujeres que accedemos a la vida pública y que damos una posibilidad a las niñas, a las jóvenes, de tener acceso a una vida distinta al ver a otras mujeres participando; también para nosotros es la definición de la participación política, pues tiene que ver con un proyecto de nación”

Entre tanto, la funcionaria se refirió al término “techo de cristal”, sobre el que señaló no estar de acuerdo con su uso. “A mí no me gusta el término ‘romper el techo de cristal’ (...) se usa y es parte de la literatura feminista y de los derechos de las mujeres, pero cuando se dice así, parece que es un asunto individual y nosotros queremos que las mujeres por derecho participen en la vida pública”, afirmó.

“Evidentemente las mujeres podemos ser todo, como lo he dicho en distintos lugares: senadoras, diputadas, ingenieras, astronautas y presidentas de la república”.

SEGUIR LEYENDO: