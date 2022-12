Jacqie Rivera mantiene una relación cercana con su padre, quien abusó de ella

Jacqie Rivera nuevamente tiene contacto con su padre, José Trinidad Marín (@jacqierivera/ Instagram)

El año pasado Jacqie Rivera reveló que había perdonado a su papá, quien se encuentra en la cárcel por haber abusado sexualmente de ella, de su hermana Chiquis y de su tía Rosie Rivera, pero ese no fue el único paso que dio la hija de la Diva de la Banda en su relación con su progenitor, pues decidió volver a hablar con él y actualmente mantienen un vínculo más cercano.

José Trinidad Trino Marín, el primer esposo de Jenni Rivera fue acusado de haber abusado sexualmente de sus hijas mayores, Jacqie y Janney Chiquis, cuando ambas eran niñas, y también de su cuñada, Rosie, por ello se encuentra en una prisión de Estados Unidos cumpliendo con su sentencia.

A pesar de que para las víctimas de este caso se les dificulta hablar de José Trinidad, Jacqie quiso compartir con sus seguidores que tomó la decisión de acercarse a su padre, pues quiso volver a tener contacto con él y conocerlo.

Trino Marín se encuentra en la cárcel desde 2007 por la denuncia que interpuso Jenni contra él (Captura de pantalla/Instagram)

En entrevista con el programa Hoy Día, recuperado por el sitio de Telemundo, la CEO de Jenni Rivera Enterprises confesó que dar este gran paso no fue fácil y lo pensó mucho, pero quería quitarse de encima el peso de las dudas que tenía.

“Mi papá cometió muchos errores. Lo fui a conocer, tomé como todo un año para tomar ese paso, porque tuve que pensar ‘¿le estoy causando dolor a mi mamá?’… estaba dudando, pero ya tenemos como una relación, hablamos por teléfono, muchas cosas en mi persona han sanado”, reveló.

Desde varios años atrás, Jacqie dijo que hablaba de vez en cuando con su papá porque pensaba que todas las personas merecen una segunda oportunidad; sin embargo, no habían tocado el tema del porqué se encuentra tras las rejas.

La cantante fue quien se dio cuenta de los abusos y denunció a su pareja. Él fue buscado por nueve años (Instagram/@jennirivera)

La hija de Jenni reveló que no quería hablar de los abusos de su padre si antes no lo conversaba con su familia, principalmente con sus hermanos.

Jacqie decidió hacer público esto porque le da tranquilidad el no tener que esconder esta relación. Pese a que sabe que vendrán críticas, prefiere ser honesta con su público.

“Por mucho tiempo he escondido esa relación y dije: ‘Ya no quiero, ya no quiero esconder eso’. Sé que a mucha gente no le va a parecer, pero es mi vida y quiero ser honesta y los que quieran pasar esa etapa conmigo están bienvenidos”, dijo la albacea de Jenni Rivera.

El año pasado, cuando Jacqie lanzó el cover de la canción Hurt en vísperas del 9no aniversario luctuoso de su madre, le hizo saber a su papá que lo perdonaba por lo que hizo y la lastimó.

“Este mensaje es para el primer hombre que rompió mi corazón. Padre, quiero que sepas que a pesar de tus errores, tus decisiones y del hecho de que me dejaras me dolieron profundamente, te amo y te perdono”, dijo l cantante en un video que compartió en sus redes sociales.

En 2015 Jacqie y su hermana Chiquis hicieron público que volvieron a tener contacto con su padre a través de algunas llamadas telefónicas, pero en pocas ocasiones hablaron acerca de qué se trataban sus pláticas.

La joven inclusive fue a visitarlo en la cárcel y fue debido a este contacto que hoy tienen una relación más cercana.

José María Trinidad fue declarado culpable de seis delitos, entre ellos pederastia por el abuso a sus hijas y desde 2007 se encuentra cumpliendo su condena de 31 años en a cárcel.

