Arturo Islas sufrió un accidente: “Me explotó en la cara”

El incidente ocurrió mientras intentaba inflar un balón y hablar por teléfono al mismo tiempo.

Arturo Islas Allende sufrió un accidente que comprometió la salud de su ojo, pues compartió con sus seguidores de Instagram que tiene vista borrosa tras lo ocurrido. De acuerdo con sus historias temporales, el ambientalista tuvo un descuido mientras inflaba un balón, por lo que el juguete le explotó en la cara.

El conductor de la primera temporada de Survivor México mencionó que compró juguetes para obsequiarlos a niños que están en situación vulnerable, pero hizo una parada en una gasolinería para inflar los balones y mientras hacía eso, recibió una llamada telefónica que lo hizo distraerse, así que no notó que el juguete ya tenía suficiente aire.

“Resulta que estábamos en la gas inflando los balones para los niños y me entró una llamada al teléfono, no me di cuenta de que estaba inflándose mucho el balón y me explotó en la cara”, dijo en un video.

Así mostró su lesión (Instagram/@arturoislasallende)

En el rostro de Arturo Islas, se pudo ver que tenía un gran rasguño que le atravesó el ojo, llegando hasta el párpado superior y la mejilla, además de que lucía un poco enrojecido por el golpe. “Veo borroso ¿Les ha pasado?”, escribió en el texto de su historia temporal.

Este es el mensaje con el que inicialmente había dado a conocer su situación, pues los fragmentos plásticos del juguete salieron disparados por la presión del aire y uno de ellos le dañó temporalmente la visión:

“Con la noticia que compramos un buen de juguetes que vamos a regalar hoy a niños de muy bajos recursos que difícilmente sus papás en navidad pueden comprarles algo. Y tuve un accidente en la gasolinería.”

Arturo Islas donó juguetes a niños en situación vulnerable (Instagram/@arturoislasallende)

A través de Instagram, el explorador detalló que ya había recibido atención médica de un especialista y horas más tarde, mostró la fotografía de su ojo con luz espectral, ahí se pudo ver que algunas partes de este delicado órgano habían quedado lastimadas por los fragmentos de plástico que salieron volando.

Así quedó su córnea (Instagram/@arturoislasallende)

“Veo borroso del ojo, ayer fui al oculista, se me rayó la córnea e impactó con la retina y este (los rasguños del párpado y mejilla) es el impacto por fuera, pero alcanzó a pegarme en el ojo, ya le dije al doctor que me mande las imágenes de cómo se ve la córnea rayada, porque me pusieron una luz especial para compartírselas, pero estoy bien, solo que ayer me espanté mucho”, dijo.

Aunque el problema pudo causar un daño mayor, Arturo Islas tiene una afectación temporal, pues no pasará mucho tiempo con el ojo lastimado y la vista dañada, entre los mensajes de sus Insta Stories se pudo leer que su oculista le aseguró que era cuestión de días para que pudiera recuperar la funcionalidad al 100% de su ojo.

(Instagram/@arturoislasallende)

Una de sus motivaciones para recuperarse fue apreciar correctamente a las aves que verá próximamente: “Seguiré viendo borroso por los siguientes días, espero mejore rápido. Voy a ver volar a los halcones y necesito verlos bien cuando estén en el cielo”. Y es que Arturo Islas suele exponerse frecuentemente al contacto con animales salvajes en entornos hostiles.

Finalmente, el conductor de televisión mostró una breve grabación de las niñas y niños a quienes ayudó con los juguetes y los documentó jugando con los balones. Esta no es la primera vez en que el presentador y ambientalista tiene una situación de riesgo, pues en septiembre de 2021 quedó varado en la isla Tiburón.

