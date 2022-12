¿Se suspende el programa Hoy No Circula para este 24 de diciembre?

La suspensión de las restricciones del Hoy No Circula en día festivos depende directamente de la valoración de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para cada fecha. Foto: Cuartoscuro.

El gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría del Medio Ambiente dieron a conocer las especificaciones del programa Hoy No Circula para este sábado, el cuarto del mes. El programa está vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es decir, en las 16 alcaldías de la capital, así como para 18 municipios conurbados del Estado de México.

El objetivo del programar, de acuerdo con el decreto por el que se promulgó, es establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

Es así que, para este 24 de diciembre, los autos que no podrán circular serán los que tengan el holograma 1 con terminación en número par (2, 4, 6 u 8). De igual forma, los vehículos con holograma 2 (las placas foráneas también están incluidas en las limitaciones). Están exentos quienes tengan holograma 0 y 00, así como unidades eléctricas e híbridas.

El #HoyNoCircula del 4o sábado de diciembre en la #ZMVM es para: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.

El programa Hoy No Circula tiene un horario de aplicación de 05:00 a 22:00 horas de cada día, a excepción de los domingos cuando se permite la libre circulación. En caso de usar el vehículo en un día no permitido, las multas están establecidas entre los 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), o sea, entre los mil 924 y 2 mil 886 pesos.

Además de en todas las demarcaciones de la Ciudad de México, podrías ser infractor en los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Suspensión del programa

Existen ocasiones en las que el programa Hoy No Circula es suspendido en días festivos o feriados tales como la Nochebuena o Navidad. Sin embargo, esta decisión responde a la valoración que haga Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en cada fecha respecto a la calidad y condiciones del aire en la ZMVM. De acuerdo con el gobierno, suele suceder que el 24 de diciembre las restricciones sean levantadas. Para este año, no es la ocasión debido a que no hubo ningún anuncio.

Además, la CAMe ha emitido una alerta ambiental respecto a la posibilidad de que se presenten elevadas concentraciones de contaminantes en la ZMVM para este sábado y domingo derivado de la quema masiva de pirotecnia, llantas usadas y encendido de fogatas. De la misma forma, las autoridades instaron a la población a evitar este tipo de actividades.

“Los registros históricos muestran que en las fechas de navidad y año nuevo se han alcanzado concentraciones de partículas en el aire de hasta seis veces los valores normados para el promedio de 24 horas: se han reportado concentraciones promedio horario de 430 µg/m3 de partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y 234 µg/m3 de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5)”, se lee en el comunicado.

Una exposición prolongada al aire contaminado por la quema de pirotecnia puede causar dolores de cabeza, fatiga, ojos llorosos y secos, tos, sibilancias, irritación de la garganta, de los pulmones y de los senos paranasales, así como dificultad para respirar y ataques de asma.

