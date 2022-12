Ricardo Salinas Pliego: quién ha sido el peor presidente de México para el magnate y por qué

Ricardo Salinas Pliego es la tercera persona más rica de México. REUTERS / Stringer

Ricardo Salinas Pliego es una de las personas más ricas de México y de Latinoamérica. Tiene una fortuna que asciende a más de USD 12 mil millones, una gran cantidad de dinero que le ha permitido tener un jet privado, un helicóptero, e incluso un lujoso yate.

Salinas Pliego es uno de los hombres más influyentes de México, y uno de los empresarios más importantes del país. Según el último listado de la revista Forbes, es la tercera persona más rica de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco.

Salinas Pliego es dueño de importantes empresas, como Grupo Elektra y TV Azteca. Estas empresas han hecho que acumule su gran fortuna.

El pasado mes de octubre, el magnate festejó su cumpleaños número 67, y para él invitó a algunas de las personas más famosas de la actualidad, entre ellos, a Alex Montiel, quien interpreta al famoso personaje del Escorpión Dorado. En la fiesta, Montiel le planteó que fuera a un capítulo de su programa de YouTube El Escorpión al Volante. Sin embargo, esta no era la primera vez que se lo pedía, pues ya tenía bastante tiempo proponiéndoselo al empresario, pero por una u otra cosa no accedía.

El pasado mes de noviembre, Salinas Pliego apareció en un capítulo del Escorpión al volante.

Pero en el festejo de su cumpleaños, dijo que sí se subiría al auto del Escorpión para responder algunas preguntas y conocer un poco más de él y su vida privada. Este encuentro por fin se dio en el pasado mes de noviembre. En el capítulo del programa hablaron de diferentes cosas, entre ellas, de política.

En un momento de la conversación, el Escorpión le preguntó a Salinas Pliego que quién era su presidente mexicano favorito, a lo que el empresario entre risas, le contestó “está difícil”. Tras esto, el Escorpión le cambia la pregunta y le pregunta sobre el que más le cayó mal.

Tras este cuestionamiento, el magnate responde que Felipe Calderón, quien gobernó el país de 2006 a 2012. “Te voy a decir quien, Calderón me cayó muy mal porque fue un presidente resentido, un presidente que no fue preparado, siempre actuó en el ámbito partidista, y cuando llegó al Poder Ejecutivo, tenía cero experiencia, y la regó ampliamente, y además, él fue el responsable del despojo que nos hicieron a la radio y la televisión mexicana de todos nuestros tiempos de televisión, yo eso no se lo perdono”, explica Salinas Pliego.

Tras esta explicación, el Escorpión le pregunta “¿Y si lo ves?”, a lo que el empresario responde que se lo dice a la cara, y que seguro eso lo va a ver en algún lado.

Para el empresario, Felipe Calderón ha sido el peor presidente de los últimos años.

¿Cuál es la empresa que más y menos dinero deja a Salinas Pliego?

En la charla, también hablaron sobre la cuál es la empresa que más y menos dinero deja al empresario. Explicó que el negocio más grande que tiene en la actualidad es Banco Azteca, pues tienen 23 millones de clientes, 18 millones de clientes en la aplicación digital, además de que hacen 3 millones de operaciones al día. “Es muy curioso, porque claro, como tanta gente pasa por Banco Azteca, pues hay de todo verdad, hay experiencias buenas y malas, pues yo me esfuerzo mucho por que la experiencia sea buena, pero pues eventualmente algo falla, como todo”, mencionó el empresario mexicano.

Luego de esto, el empresario y el youtuber pasaron por enfrente de las instalaciones de TV Azteca. Ante esto, el magnate dijo que en ese lugar se encontraba antes Total Play, otra de sus empresas, que también le deja mucho dinero, dijo. “Y la más chiquita de todas, paradójicamente, en dinero, es la Televisión Azteca, pero es la que está más cerca de mi corazón”, mencionó.

