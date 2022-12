Gracias a Salinas Pliego se salvó el concierto de Super Junior en CDMX y analizan abrir segunda fecha

Las fans con ayuda de Ricardo Salinas lograron cambiar la sede del concierto de Super Junior (Captura de pantalla: Super Boletos)

Después de que la unión del fandom de la agrupación sur coreana Super Junior lograra hacer que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego atendiera su solicitud y se cambiara el lugar del concierto, es decir del Velódromo Olímpico a la Arena Ciudad de México, ahora buscan acordar una segunda fecha, ya que durante la venta de boletos hubo muchas personas que no alcanzaron a adquirir entradas.

La noticia del cambio de recinto se dio a conocer el día jueves 22 de diciembre de 2022 mediante un anuncio oficial compartido en las redes de Super Boletos, Salinas Pliego y Arena CDMX, sin embargo también la fecha se modificó. Originalmente sería el 18 de febrero de 2022 y se recorrió al 15 de febrero.

Alrededor de las 22:30 horas del 22 de diciembre se dio a conocer el nuevo mapa de precios, y el horario en que se llevaría a cabo la venta general, los costos iban desde los 990 pesos hasta los 17 mil pesos -valor sin cargo de servicios-.

Así lucía el mapa de precios del evento (Captura de pantalla: Super Boletos)

Sin embargo, a pocas horas de la venta general el sitio indicaba que ya no había lugares disponibles en ninguna de las 17 secciones, por lo que los fanáticos comenzaron a externar su tristeza por medio de redes sociales.

Ante tal hecho, el magnate mexicano Salinas, les recomendó que buscaran que se abrieran más fechas para que Super Junior se presentará en tierras mexicanas: “Que busquen abrir más fechas y listo”, tuiteó.

Por otro lado, una productora de conciertos abrió una encuesta en la que etiquetó al dueño de Grupo Salinas y a la cuenta oficial del fandom de Super Junior en México, en la que les preguntaba si querían que se considerara otro día de evento, en vista de que muchas personas dieron a conocer que no habían alcanzado a comprar boletos.

“@RicardoBSalinas será que para que las #elfs no se quede ninguna sin lugar abrimos segunda fecha? @ELFSuJuMexico qué dicen?”, fue la publicación realizada por PARS Productions, la cual iba acompañada de dos opciones: una de “Yo quierooo” y otra de “Ya tengo mi boleto”.

Los resultados hasta el momento cuentan con un 84% de apoyo a la posibilidad de la segunda fecha y un 15% de usuarios que cuentan con una entrada, a pesar de la encuesta se pudieron apreciar varios comentarios en los que resaltaban que era una opción complicada de llevar a cabo, puesto que la agrupación cuenta con una agenda sumamente apretada.

“Siempre y cuando los chicos tengan su tiempo de descanso. Tienen agendas muy apretadas y también debemos pensar en su bienestar” y “Claro que si nos gustaría!!, pero como puede ver nuestros chicos tienen mucho trabajo y tienen agendas apretadas, que sea más adelante si se puede, porfis, hay que dejarlos descansar un poco”, fueron parte de las respuestas que dejaron ver que se trataba de una misión bastante compleja.

Por otra parte, también se vieron respuestas como: “No importa si es tiempo después (hasta marzo o abril) pero que sea Super Show 9 por favoooooor” y “Si no se puede en esta vez, sí deberían considerlo la siguiente ocasión. Piensan que no tienen muchas fans, pero hay muchas #ELF que quieren ver a @SJofficial en un SS”, en las que se vio apoyo a la noción, aún cuando eso quiera decir que deban esperar más tiempo o la siguiente edición de su gira.

