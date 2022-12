Genera ganancia de tus ahorros: los pilares a enfocarte si no tienes suficiente dinero, según experto

Uno de los temas más importantes en la cuestión económica, es aprender a generar dinero.

Una de las cuestiones más importantes en las que hay que poner atención en la vida, en es la económica. Y es que el tener problemas económicos, es algo que no cae muy bien, y que incluso puede ocasionar otros problemas en otras áreas de nuestra vida, como el emocional o la salud.

César Dabián es un experto en finanzas que tiene un canal de YouTube, en donde sube contenido dando tips de diversas cosas relacionadas con la economía y las finanzas personales. En uno de sus videos, justamente habla sobre tres pilares en los que las personas deben de enfocarse si no tienen suficiente dinero.

En el video, el experto dice que compartirá cómo es que se puede encontrar la seguridad financiera partiendo de tres pilares fundamentales de las finanzas personales. “Para lograr tener seguridad financiera, hay que concentrarnos en tres pilares fundamentales, pero es muy importante saber que estos tres pilares en realidad son tres habilidades, y si nosotros nos quedamos cortos en una de ellas, todo lo demás puede fracasar”, expluca Dabián.

La primera de las habilidades que menciona, es la de aprender a generar dinero; la segunda habilidad que menciona el experto es aprender a conservar lo ganado, que lo traduce como ahorrar; y la tercera de las habilidades es la de aprender a invertir para hacer crecer el dinero ahorrado.

El ahorro es una de las partes más importantes para tener dinero. (Foto: Pixabay)

Menciona que cualquier persona que aprende estas tres habilidades financieras, lo que está haciendo es aprender a jugar el juego del dinero. Explica que, si una persona aprende a ganar dinero, pero no aprende a conservarlo, no importa qué tanto esté trabajando y no importa cuánto dinero estés generando, pues siempre estarás viviendo al día. “Este es el caso de muchas personas que logran ascender a puestos directivos incluso, en donde mes con mes están generando muchos ingresos, sin embargo, como no aprenden a conservar lo ganado, terminan gastándoselo prácticamente en un estilo de vida sumamente costoso”.

Con esto, dice, se viola la primera regla básica de finanzas, que es gastar más de lo que gana. “No importa si gana mucho dinero”.

Dice que si una persona ya desarrolló la habilidad de ahorrar dinero, sin embargo, no ha desarrollado la habilidad de ganar dinero, esto se fracturó, pues no habrá nada que ahorrar. “Si tú ya aprendiste a ganar dinero, aprendiste a conservar lo ganado, pero no has aprendido a invertir, eso significa que toda tu vida vas a estar trabajando por el dinero, porque como sabes, el costo del dinero, es la inflación, y si nosotros nada más estamos ahorrando dinero sin invertirlo, ese dinero está perdiendo valor todos los días, y en algún momento, vamos a tener que trabajar el doble para poder ganar lo que ganábamos antes”.

Explica que por eso es muy importante la habilidad de aprender a invertir, pues de esa manera, se logra, al menos, vencer a la inflación, que es el objetivo básico de cualquier inversionista. “Si tú vences a la inflación con tus inversiones, jamás va a perder valor ese dinero que ya has conservado”.

El dinero ahorrado debe ser invertido.

Continúa mencionando que para ganar dinero se tienen muchas vías, pero las más importantes son dos: la de un ingreso activo y la de un ingreso pasivo, algo que el llama la estrategia de caza y la estrategia de pesca, respectivamente. “La estrategia de caza es aquella que te va a permitir ganar dinero prácticamente de inmediato, porque sales, te mueves, implica trabajo, movimiento, y obviamente implica, casi siempre, ventas, ya sea que te estés vendiendo a ti mismo para conseguir un empleo, o para conseguir clientes o que vendas productos y servicios de una empresa tuya o de terceros”.

Dice con con la estrategia de caza, si hoy mismo sales a vender, hoy mismo puedes regresar con dinero. Por otro lado, la estrategia de pesca, dice, es una estrategia para generar ingresos pasivos. “A la estrategia de pesca, los recursos que vas a invertir, básicamente son tiempo y paciencia, si tienes tiempo y tienes la paciencia que implica desde luego controlar tus emociones, te va a ir muy bien, pero la estrategia de pesca, que es para generar ingresos pasivos, te va a generar resultados, pero no de manera inmediata, casi siempre vamos a ver resultados a los cinco, a los 10 a los 20 o incluso, hasta los 40 años, pero los resultados que vas a obtener a través de los ingresos pasivos, obviamente a través del santo grial, que es básicamente el interés compuesto, le proporciona una ventaja adicional a la acumulación de dinero, porque se hace exponencialmente”, concluye.

