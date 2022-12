Autoridades tradicionales y Gobierno de México visitaron los cinco lugares sagrados del pueblo Wixárika

Autoridades tradicionales y Gobierno de México visitan Wirikuta en San Luis Potosí y culminan recorrido a los cinco lugares sagrados del pueblo Wixárika. (INPI)

Servidores públicos del Gobierno de México y autoridades tradicionales llevaron a cabo un recorrido por los lugares sagrados del Gran Nayar, que son el corazón del México profundo. Lo anterior con el objetivo de cumplir con los acuerdos establecidos en el Plan de Justicia de los Pueblos Wikárika, O´dam, Na´ayeri y Meshikan de Durango, Nayarit y Jalisco.

Por lo que los diferentes equipos de las autoridades realizaron una visita a Wirikuta, Real de Catorce en San Luis Potosí, donde se instaló un polígono que comprende en el sitio sagrado, donde se concentra la biodiversidad y riqueza natural del desierto que se localiza en el centro de los cinco lugares sagrados wixaritari.

El 9 de septiembre se acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la realización de esta supervisión, cuando se le entregó el proyecto de decreto de lugares sagrados y rutas de peregrinación.

Plan de Justicia de los Pueblos Wikárika, O´dam, Na´ayeri y Meshikan de Durango, Nayarit y Jalisco. (INPI)

Por lo que se comenzó el 16 de noviembre con el recorrido por los lugares sagrados en Tatei Haramara, Isla del Rey, en San Blas, Nayarit; mientras que el 17 fue en Xapawiyemeta, Isla de los Alacranes en el lago de Chapala, Jalisco. El día 24 de noviembre siguió la visita en Hauxa Manaka, Cerro Gordo, en Pueblo Nuevo, Durango; y el 25 se circuló en Te´ekata, Santa María Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco, para finalizar en Wirikuta San Luis Potosí.

El coordinador general de Transversalidad y Operación Regional, Gustavo Torres Cisneros, (en representación del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes) enfatizó la importancia de tener de manera completa la documentación para detallar la naturaleza jurídica y administrativa de los lugares sagrados, así como el registro de sus puntos georreferenciados y perimetrales.

Asimismo, se llevó a cabo un ritual en Kauyumarie Muyewe, donde se encuentra el altar del Gran Hermano Sabio, para pedir que los trabajos de la iniciativa de Decreto de Lugares Sagrados y Rutas de Peregrinación se efectúen de manera exitosa. Para finalizar el recorrido por esta ruta sagrada, se ofrendó en Reu’unax+ y Paritek+a, (que significa Cumbre de las Deidades).

Gobierno de México prepara decreto histórico

Respecto al decreto que preparan las autoridades federales, el coordinador de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que no hay un decreto de esta magnitud en México ni en el planeta: “Este decreto que va a firmar el presidente será un decreto presidencial (no decreto del legislativo) basta la voluntad del presidente para decretarlo, es único, y tenemos que hacerlo lo mejor posible, porque a ustedes les tenemos que agradecer que sigan manteniendo su espiritualidad, sin ustedes no habría lugar que cuidar”, declaró.

Se prevé que dicho decreto sea firmado el 10 de febrero de 2023 en la comunidad de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Así lo indicó Gustavo Torres, que agregó que pronto se estarán integrando los expedientes de cada uno de los lugares sagrados, que formarán parte de esta iniciativa.

En tanto, la comisionada de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), Josefina Bravo Rangel, festejó el avance que se ha logrado y reconoció a los mara’akames, a las autoridades tradicionales y a las dependencias de gobierno: “Ahora el reto que tenemos para el próximo año es cumplirles a los pueblos O’dam, Na’ayeri, Wixárika y Meshikan, en los compromisos que asumimos en el plan de justicia”, concluyó.

El 9 de septiembre se acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la realización de esta supervisión, cuando se le entregó el proyecto de decreto de lugares sagrados y rutas de peregrinación.

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED), Claudia Olivia Morales Reza, manifestó la importancia de que los representantes de las diferentes dependencias se reunieran en la ruta sagrada de Wirikuta: “Al final podrán abrir los oídos y los ojos de sus corazones para poder ver por qué estos lugares son tan importantes para el pueblo Wixárika, de esa forma podrán entender por qué el pueblo durante años ha estado luchando por la defensa de estos lugares, lejos de que se les pueda dar una explicación, que ustedes puedan ver, entender y sentir de primera mano la importancia que tienen estos lugares para que la cultura se siga heredando de generación en generación”, explicó.

Los presidentes de los Comisariados Ejidales de Yoliatl, municipio Villa de Ramos, Ramiro del Río Guerrero; de San Juan de Tuzal, Municipio de Charcas, Francisco Bustos Domínguez, y de Coyotillos, municipio de Charcas, dijeron estar dispuestos para colaborar con el pueblo Wixárika para proteger los lugares sagrados ubicados en las tierras ejidales de los núcleos agrarios que ellos representan, como Tatei Matiniere, Tuimaye’u y Wak+ri Kitenie.

El coordinador general del Consejo Regional Wixárika, Minjarez Valdez Bautista, prometió continuar en contacto con los ejidatarios, a través del diálogo y el acuerdo. Y refrendó el apoyo que les ofrecen para mejorar las condiciones de las comunidades donde se sitúan los lugares sagrados.

Gustavo Torres apuntó que AMLO ha sido claro que con la creación de estos decretos se tiene como objetivo que los pueblos indígenas puedan realizar sus ceremonias de la mejor manera.

