AMLO acusó a EEUU de avalar una “maniobra truculenta” ante la crisis política en Perú

Ante la crisis política que actualmente atraviesa Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó una serie de señalamientos no sólo en contra de la postura de la actual dirigencia peruana —misma que recientemente declaró como persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa— sino también en contra de Estados Unidos (EEUU), asegurando que país vecino avala la destitución del ex presidente Pedro Castillo.

“Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, lo que hace es que avala toda la maniobra truculenta para destituir al presidente (Pedro Castillo)”, atajó.

Durante la conferencia matutina de este 21 de diciembre, el mandatario federal también reprochó la respuesta de la embajadora estadounidense en Perú, acusando sus acciones de “injerencistas”.

"El primer comunicado de la embajadora de EEUU ya reconociendo la decisión del Congreso y (luego), en los momentos de más confrontación, de represiones, va al Palacio de Perú a ver a la presidenta y expresar su apoyo, eso es completamente injerencista", expresó.





Información en desarrollo...