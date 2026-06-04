México

Cuarto día sin acuerdos entre CNTE y Segob: magisterio demanda reunión con Sheinbaum

A pocos días para la inauguración del Mundial 2026, el magisterio se niega a levantar el plantón que mantienen en el Zócalo

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Integrantes de la CNTE no levantarán el plantón que mantienen desde hace 4 días en las calles aledañas al Zócalo, tras una mesa de “diálogo” con titulares de distintas dependencias, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación del magisterio salieron sin acuerdos concretos.

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