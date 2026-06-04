Cuarto día sin acuerdos entre CNTE y Segob: magisterio demanda reunión con Sheinbaum

Integrantes de la CNTE no levantarán el plantón que mantienen desde hace 4 días en las calles aledañas al Zócalo , tras una mesa de “diálogo” con titulares de distintas dependencias, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación del magisterio salieron sin acuerdos concretos.

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