Cómo tramitar el pase turístico en México y transportarse sin ser multado

Para poder transitar libremente por la CDMX y el EdoMex será necesario contar con un pase turístico EFE/ Francisco Guasco

En caso de querer viajar a la Ciudad de México o al Estado de México durante las vacaciones decembrinas será necesario contar con un pase turístico para poder transitar libremente en todas las calles. De tal manera, que las personas provenientes de otras entidades del territorio mexicano deberán realizar dicho trámite y al mismo tiempo evitar recibir una multa.

AMLO anunció que en 2023 se inaugurará el Tren Toluca-CDMX junto a Sheinbaum y Del Mazo El Presidente de la República anunció que el proyecto será inaugurado en diciembre del 2023 VER NOTA

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) fue quien determinó que el pase sería otorgado exclusivamente a los vehículos particulares de gasolina y gas, es decir, los usuarios que cuenten con ese permiso no tendrán restricciones para circular por la CDMX por más de 10 días.

Dicho pase se le otorga los coches extranjeros o foráneos, puede tramitarse una vez por semestre y contará con una vigencia de 14 días o en su defecto, realizar el trámite dos veces por semestre y cada una de ellas otorgará una vigencia de siete días.

Cómo solicitar la devolución de mi dinero por un pago indebido en Edomex o CDMX Los interesados deberán ingresar a la Secretaría de Finanzas y seguir el procedimiento en línea VER NOTA

Los autos que tengan placas de los estados pertenecientes a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tales como: CDMX, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala no podrán tener acceso al pase turístico, puesto que tendrán que apegarse al programa Hoy No Circula.

Todos los demás autos tendrán que apegarse al programa Hoy No Circula (Foto: Cuartoscuro)

Cabe mencionar que no tendrá validez en contingencia ambiental y tampoco si los datos del coche registrado no coincide con la tarjeta de circulación, ya que podría ser propenso a ser multado.

¿Cómo realizar el trámite en línea?

Es indispensable contar con una dirección de correo electrónico a la mano y la tarjeta de circulación del vehículo.

Capturaron a hombre acusado de violar a sus hijas de 5 y 9 años en el Edomex Las autoridades señalaron que el presunto agresor habría amenazado a la madre de las víctimas para evitar ser delatado VER NOTA

- Registrar un correo electrónico: preferentemente que le pertenezca al dueño del vehículo, ya que el sistema enviará una liga de acceso.

- Tras anotar datos personales solicitados, el sistema enviará una clave al correo, con el que se podrá ingresar al sistema.

- Luego se tendrá que escribir el código de acceso, anotar el correo electrónico y la contraseña que fue enviada.

- Después solicitaran los datos del vehículo (basándose en la tarjeta de circulación). Al capturar la placa sólo se podrán utilizar números y letras, sin dejar espacios en blanco.

Para poder generar el pase primeramente se tendrá que registrar un correo electrónico (Foto: Twitter/Sedema)

- Para generar el pase se deberá colocar si se requiere por 7 o 14 días, mientras que la opción de 3 días, se otorgará únicamente en puentes largos.

- Es necesario generar el pase a partir de la fecha en que el vehículo circulará en algún municipio de la Zona Metropolitana del Valle de México, con los datos ingresados al sistema se generarán dos pases turísticos, uno emitido por la Ciudad de México y otro por el Estado de México.

- Por último se tendrá que imprimir pase turístico.

Es importante detallar que en caso de que los datos del auto como: año, modelo, placa y Estado de procedencia reflejados en el Pase Turístico, no coinciden con los datos de la Tarjeta de Circulación del vehículo, no tendrá validez, por lo que el vehículo será sancionado con una multa.

Por su parte, la tarjeta de circulación también podrá obtenerse de forma digital y tendrá la misma validez que la plástica, de acuerdo con lo que dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, puesto que son procedimientos que podrá realizar la ciudadanía desde el nuevo portal de trámites y servicios. Si desea revisar o realizar algún otro trámite el interesado podrá acceder al siguiente enlace. Aquí.

SEGUIR LEYENDO: