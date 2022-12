Seis mujeres, seis formas de reinventarse: de Taylor Swift a Miley Cyrus pasando por Madonna y Cher

Taylor Swift, Miley Cyrus, Madonna y Cher forman parte de la lista (Fotos: Instagram)

Taylor Swift tuvo que pasar del country al pop, Miley Cyrus del twerk al rock e incluso Madonna ahora hace reguetón. La reinvención dentro de la industria del entretenimiento es una necesidad elemental y constante para mantenerse vigente en el gusto del público; sin embargo, más de una famosa ha externado las dificultades que existen dentro de la industria del entretenimiento, asegurando que las exigencias para los hombres no son las mismas que con ellas.

“Como compositora […] siempre va a haber gente que va a ver lo profundo y la intensidad que has abordado en una canción, donde has puesto tus emociones reales […] y también hay gente que critica que sólo escribo canciones sobre mis ex-parejas, y francamente, creo que eso es tomar una perspectiva bastante sexista. Nadie dice eso sobre hombres en la industria musical como Ed Sheeran o Bruno Mars; ambos escriben sobre sus situaciones amorosas y nadie cuestiona su trabajo”, dijo Swift para Billboard cuando fue señalada por sus líricas.

Al trasfondo de su declaración se ha sumado a un largo historial de otras poderosas mujeres que han afrontado de manera pública todo tipo de comentarios, a pesar de ser ejemplo de cómo la versatilidad es una habilidad que muy pocos poseen y dominan.

La cantante ha ganado "Álbum del año" dos veces en los premios Grammy REUTERS/Aude Guerrucci

Seis formas de reinventarse

El nombre de Britney Spears es un sinónimo de éxito, música, cultura pop y controversia. Pero también es el primer gran ejemplo de cómo la renovación e innovación le ha permitido seguir dentro del gusto de más de una generación a lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria desde que debutó en Disney cuando era una niña.

La clave, ser fiel conceptualmente con sus fans, a quienes en más de una ocasión les ha agradecido el soporte para poder tener algunos de los discos más vendidos en la historia, aunque eso también le ha provocado duras batallas en su vida personal.

“Hubo un periodo de una semana, cuando preparaba el show de Las Vegas, donde fueron buenos conmigo. Les dije ‘no quiero hacer el nuevo show en Las Vegas’. Fue como quitarme 200 kilos de encima cuando dijeron que ya no tenía que hacer ese show. Ya no aguantaba más”, expresó en su cuenta de Instagram en el 2020, cuando fue cuestionada sobre el supuesto nulo cambio en sus presentaciones durante un lapso de 4 años.

La Princesa del Pop tiene algunos de los discos más vendidos en la historia de la música REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Sin embargo, se mantuvo firme con seguir dándole a sus fanáticos lo que ellos ya conocían de ella. Algo que no favoreció su salud mental, pero la colocó como una de las estrellas que mayor reinvención le dio a la cultura pop:

“En los últimos años, he dicho ‘estoy OK y soy feliz’. Eso es una mentira. Pensé que si solo, tal vez, yo decía eso lo suficiente, quizás podría estar feliz. Estuve en un estado de negación. Estuve en shock. Estoy traumatizada. Ya sabe: ‘Fake it till you make it (finge hasta que lo consigas)’. Pero ahora estoy diciendo la verdad: no soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan molesta que es delirante. Y estoy deprimida. Y lloro todos los días”, agregó.

Madonna ha sido “una maestra” para La Princesa del Pop, pero su preocupación por las exigencias que ha tenido que superar han sido muy similares a las que sus colegas también han narrado sobre su vida personal y el fuerte trabajo al que ha sometido su trayectoria por casi 40 años.

El libro "Sex" acompañó la era Erótica

“Cuando comencé, no había internet, y la vida era más sencilla entonces. Al mudarme a Nueva York en 1979 era una adolescente y la ciudad era un lugar que daba mucho miedo. En el primer año, fui violada a punta de pistola en un tejado, con la punta de un cuchillo sobre mi garganta. Y me robaron tantas veces en mi apartamento que acabé por dejar siempre la puerta abierta. En los años que siguieron, perdí prácticamente a todos los amigos que tenía por culpa del sida, las drogas o las armas”, expresó cuando fue nombrada la mujer del año por Billboard Women In Music.

Para la intérprete de éxitos musicales como Frozen on Fire, La Isla Bonita y Don’t Cry for Me Argentina, la reinvención es más que necesaria, aunque no equitativa, y ese es el motivo por el cual ha jugado con diversos alter egos en cada una de sus eras musicales, pasando de ser “la chica material” a la extravagancia, hablando libremente de la sexualidad femenina con Erótica para después incluso creador todo un disco con tintes políticos, pero siempre innovando.

“Las mujeres han estado tan oprimidas durante tanto tiempo que creen lo que los hombres dicen de ellas. Creen que tienen que apoyar a un hombre para que haga el trabajo. Y hay algunos buenos hombres a los que merece la pena apoyar, pero no porque sean hombres, sino porque se lo merecen. Como mujeres, tenemos que empezar a apreciar nuestra valía personal y la de todas. Tenemos que buscar mujeres fuertes, para hacernos sus amigas, para unirnos a ellas, para aprender de ellas, para que nos inspiren, para colaborar, para apoyarlas y para que nos iluminen”.

La cantante ahora hace rock (Foto: Instagram/@mileycyrus)

Con Miley Cyrus la fórmula se replica, pues sabía perfectamente que solo algo transgresor y que causara incomodidad en los demás le permitiría continuar con su carrera como cantante y actriz de la manera en que ella quería, aun cuando eso también significaba que la empresa del “ratón más famoso del mundo” le daría la espalda y miles de sus fans, menores de edad, enfrentarían una completa censura por parte de sus padres tradicionalistas que la apoyaban bajo el perfil del personaje de la serie, más no en el de la chica con completa libertad sexual.

Por ello, ahora es una de las promesas del rock más importantes del mundo, pues su reinvención le ha permitido pasar de ser La Reina de Disney a La Reina del Twerk y nuevamente dando un giro de 180 grados que ahora le permite colaborar con artistas de la talla de Mark Ronson, Andrew Wyatt e incluso Billy Idol.

Gran inspiración también ha sido Madonna, aunque en su caso el peculiar tono de voz que posee la ha generado comparaciones con otra importante mujer dentro de la industria musical: Cher. Famosa que ha dado cátedra de reinvención, pues ha jugado con todo estilo y género, pasando del pop, dance, rock, country, electrónica, disco, folk, eurodance e incluso electropop.

Cher es una de las mujeres más importantes dentro de la industria musical REUTERS/Mario Anzuoni

Ella ha sido una de las mujeres más aclamadas en la industria debido a su valentía de afrontar a los medios de comunicación al querer demostrar al mundo como una mujer que pueda vestir lo que ella desee, pero esto no le impidió ser la primera mujer censurada en MTV. También es una pionera del body positive en la industria musical. Pero no podemos olvidar su emblemática frase “Mom, I ́m a rich man” que daría mucho de qué hablar hasta en la actualidad.

Gaga ha hecho pop, rock, electro y demás REUTERS/Mario Anzuoni//File Photo

Lady Gaga es otra de las mujeres más poderosas dentro de la industria musical por hacer todo el tiempo algo diferente, lo que le ha permitido posicionarse durante más de 10 años como una de las favoritas del público, siendo sus constantes cambios durante cada nueva era, la clave de su éxito, y es que a pesar de que al inicio muchos la tacharon de “excéntrica”, ella ha mostrado sus diversas facetas: actriz multifacética, elegante, sexy y siempre empoderada.

Seguir leyendo: