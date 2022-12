Cuáles son las marcas de chocolate de mesa engañosas, según Profeco

La institución realizó un análisis de chocolates de mesa (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por medio de una edición de la Revista del Consumidor, realizó un estudio de calidad en el cual determino que marcas no cumplen con las normas mexicanas ni con el etiquetado adecuado, convirtiendo a los productos en engañosos.

Para el estudio se analizaron chocolates de mesa y en polvo, en total fueron 32 productos de los cuales 12 eran de mesa, 3 eran tablillas de chocolate para mesa, 10 en polvo y 7 polvos para preparar bebidas con sabor a chocolate, los cuales fueron sometidos a pruebas de contenido energético, proteínas, grasa, azúcares e información nutrimental.

¿Cuáles son las marcas de chocolate de mesa engañosas?

Los productos para mesa que no cumplieron con el contenido neto declarado en su etiquetado, fueron las siguientes:

- MOCTEZUMA CASERO: de 270 g, tuvo hasta un 6.5% menos contenido neto del declarado.

- ABUELITA Original Nestlé: de 270 g, tuvo 6.0% menos.

- La Suiza Chocolate: de 360 g, tuvo 4.2% faltante.

- Precissimo Sabor a chocolate: de 200 g, con 1.4% carente.

- DON GUSTAVO: polvo granulado 25% menos azúcar que el chocolate tradicional granulado de 250 g. con 12.8% menos contenido.

Marcas con más azúcares y grasas (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Mientras que las marcas con exceso de calorías que no lo advierten en su etiquetado fueron: ABUELITA original Nestlé, DON GUSTAVO, IBARRA, ABUELITA, Coco Tavo, VITAMIN CHOCO GENIUS, Morelia Presidencial y Nesquik Opti-Start Nestlé.

¿Cuáles fueron las marcas peor calificadas?

- KEKUA: chocolate de mesa con azúcar de 400 g, no ostenta en su declaración nutrimental que 100 ml de producto es preparado, por lo que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

- VITAMIN CHOCO GENIUS: chocolate en polvo fortificado con vitaminas y minerales, presentación de 385 g no declara la cantidad de grasa trans ni azúcares añadidos por 100 ml de producto, ni su contenido energético por envase, por lo tanto no cumplió con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Además contiene edulcorantes y no presenta la leyenda de advertencia “CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”.

- GOLDEN HILLS: chocolate de mesa de 540 g, adiciona grasa de coco o palmite, la cual no está en los tipos de grasa permitidos, aun y cuando la NOM-186-SSA1/SCFI-2013 permite la adición de 5% de grasa vegetal diferente al cacao, sin embargo únicamente permite seis tipos de grasas vegetales.

Por último, la marca Moctezuma Uruapan Premium: chocolate para mesa amargo de 250 g, con base en las características de este tipo de chocolate, destacó entre los demás por contener más cacao y menos azúcares.

Fue la marca mejor calificada (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

¿Cuáles son las recomendaciones de la Profeco al momento de adquirir dicho producto?

- Leer la etiqueta, principalmente la declaración nutrimental.

- Revisar fecha de caducidad, a pesar de que son productos longevos bajo las condiciones de conservación adecuadas.

- Tener en cuenta que el contenido de azúcar y el aporte calórico en estos productos son elevados.

- Conservar el producto en su empaque cerrado dentro de la alacena o en cualquier otro lugar fresco, protegido de la luz, alejado de fuentes de calor y de los cambios repentinos en la temperatura para procurar su vida útil.

- Es importante recordar que pueden absorber olores, por lo que se sugiere guardarlos en un recipiente de cierre hermético, o lejos de cualquier fuente de olores intensos.

- Regular su consumo, puesto que algunos productos contienen exceso de azúcares.

- Hay productos que no se recomienda que consuman niños por los edulcorantes que contienen, por tal motivo se debe verificar la etiqueta.

- Prepararlos como se indica en etiqueta y no adicionar azúcar.

