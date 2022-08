Así despidió Kate a “Lola del Castillo”, su perrita que la acompañó por 16 años

Su perrita "Lola" vivió con ella 16 años

Kate del Castillo y su familia se encuentran de luto, pues un importante “integrante” falleció. Se trata de su mascota de compañía Lola, una perrita que fue su compañera durante 16 años y que aunque perdió la vida unos días atrás, ahora ha decidió compartirlo con tiernas y desgarradoras palabras en un video donde además agradeció a todos sus colegas y fans que le han dejado mensajes de apoyo y recuperación.

La actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram lo que estaba ocurriendo el pasado 21 de agosto, día en el que ahora más tarde Lola perdería la vida, pues su edad avanzada ya le había provocado diversas complicaciones de salud, algo a lo que aparentemente ya estaba preparándose Kate, pues también confesó que desde años atrás ya salía a grabar con miedo a que le ocurriera sin estar ella presente.

“A todos mis amigos de habla inglesa que han llamado, texto, enviado correo electrónico y mostrándome amor de alguna manera GRACIAS, habéis hecho que mi pérdida sea mucho más fácil. Mi bebé Lola fue mi compañera durante 16 años. Solo ella y yo juntos, solos. Ella siempre estuvo ahí para mí. Siempre la extrañaré. #loladelcastillo”, escribió en como pie de un video donde entre lágrimas y con la voz entrecortada siguió agradeciendo por las muestras de cariño.

Perrita tenía meses de no gozar de buena salud (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

El cariño que la ex actriz de Televisa le tenía a su querida perrita fue tan grande, que el pasado 21 de agosto, con una serie de fotos en sus redes sociales, no dudó en externar su incomprensión por el ciclo natural de la vida, pues 4 días después se le ha visto igual de consternada en cada nueva insta storie que sube a su perfil.

“Lola. Mi compañera durante 16 años murió hace unas horas. Gracias a tod@s I@s que siempre la quisieron mucho especialmente a mi amiga y segunda madre de Lola @jessimaldonadotv y los #kdclovers Es increíble tanto dolor, tanto amor que siento por Lola. Los animales son seres superiores. Inmenso el amor y la alegría que me dio Lola por tantos años. Sin duda mi vida no será la misma sin ella. #rip #loladelcastillo #gepd”, escribió en las fotos.

Las fotos han sido comentadas por famosos y fans (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

Diversos artistas como Cecilia Suárez “Un abrazo fuerte mi querida Kate” o la presentadora de Cuéntamelo Ya, Roxana Castellanos, “Te amo. Lolita no pudo tener mejor mamá, créeme. La hiciste inmensamente feliz en su mansión en L.A. Así que te amo”, le han externado más de un comentario de pronta recuperación.

Aunque sus fans tampoco se han quedado atrás: “Lo lamento mucho y aunque muchos consideran que solo son animales, no hay nada más fiel en el mundo que un perrito, por encima de todo humano, así que mis más sinceras condolencias”. “Los lazos de amor que se hacen con los animales son muy grandes, 16 años lo demuestran, así que échale ganas que todo sanará algún día”. “Recuerdo que en más de una entrevista años atrás hablabas de ella, que triste noticia, te mando mucho amor”, escribieron.

La Reina del Pacífico desmintió a la del “Sur”

De acuerdo con una reciente conversación de Sandra Ávila en YouTube, la actriz llegó a decir en un diario de circulación nacional que para preparar a su personaje, entre otras cosas, tuvo un acercamiento con la verdadera Reina del Pacífico. Al respecto, fue la propia Sandra Ávila quien desmintió a la histrionisa mexicana, pues aseguró que nunca se ha reunido con ella, ni tampoco realiza un papel que se parezca mucho a su personalidad, e incluso podría llegar a ser todo lo contrario.

