Cuándo se podrá observar la Luna Fría en México

La Luna Llena de hielo podrá verse en México el jueves 8 de diciembre. (Getty Images)

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el jueves 8 de diciembre aparecerá la Luna Fría que podrá ser vista en nuestro país y en la región de América del Norte. A este fenómeno también le conoce con el nombre de Luna Llena de Hielo, ya que hace referencia a la llegada del invierno y la cercanía del solsticio, que trae consigo el día más corto y la noche más larga del año.

Este evento tendrá una duración de 15 horas con 33 minutos, por lo que será el tiempo más amplio en el que el satélite natural de la Tierra podrá observarse. La Luna tendrá varias fases durante el periodo del 8 al 29 de diciembre, en ese lapso se podrá percibir menos. Y el 24 de diciembre se presentará la Luna Nueva, una etapa en la esta que se ubica entre la Tierra y el Sol, lo que hace que esta sea menos visible.

A partir de las 4:08 horas (tiempo del centro de México) se podrá ver la Luna Fría desde nuestro país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Astrofísica (Inaoe). Este fenómeno astronómico puede ser visto sin la necesidad de usar instrumentos ópticos como el telescopio o los binoculares. Además, la NASA ofrece imágenes de la Luna que puedes seguir desde su sitio oficial.

La Luna tendrá varias fases durante el periodo del 8 al 29 de diciembre. (EFE/Partick Pleul)

Otra característica de la Luna Fría es que el satélite natural de la Tierra se ubica más retirado de nuestro planeta, lo que hace que esta no sea percibida con un gran tamaño.

La Noche de las Estrellas 2022 en su edición número 14 se llevará a cabo este sábado 3 de diciembre en la explanada del Zócalo capitalino. Este evento está organizado por Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación (SECTEI) del gobierno de la Ciudad de México. Está dedicado al público general, y contará con más de con 60 actividades relacionadas con la astronomía.

El programa de actividades iniciará a partir de las 16:00 horas, y terminará a las 22:00. Cabe mencionar que la entrada es gratuita, por lo que toda la ciudadanía está invitada para disfrutar y aprender sobre los cuerpos celestes del universo y poder observarlos con telescopios.

“El Zócalo de la capital del país será la sede de una gran observación del cielo nocturno a través de más de 500 telescopios y una amplia oferta de actividades con 60 carpas que acercarán al público a la astronomía en vivo a través de conferencias, planetarios, talleres y música, subrayó el representante de la SECTEI”, Juan Luis Díaz de León Santiago.

🥳¡Ya viene la Noche de las Estrellas!🥳

Sábado 3 de diciembre en el Zócalo de la CDMX.@SECTEI_CDMX @CulturaCiudadMx pic.twitter.com/yX7v9jaS8G — Instituto de Astronomía UNAM (@iaunam) November 30, 2022

La secretaria de cultura capitalina, Claudia Curiel de Icaza, señaló que uno de los objetivos de este evento es “demostrar que la Ciudad de México es un gran lugar de observación astronómica urbana, pues desde nuestros antepasados -para quienes estudiar los objetos celestes era fundamental desde la gran Tenochtitlan y los mayas- esta tarea permitió justamente la construcción y edificación de la ciudad”.

Curiel de Icaza comunicó que durante la Noche de las Estrellas habrá música experimental de improvisación y contemporánea, de artistas como David Bowie, The Beatles, entre otros que han tomado como inspiración al Universo, como los temas musicales Across The Universe y Space Oddity: “Lo que vamos a mostrar son sonidos e imágenes reales y algunas interpretaciones artísticas y visuales de cuerpos de nuestro sistema solar; van a ser ocho planetas y, por supuesto, el Sol”, informó.

