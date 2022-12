Jazmín fue la quinta mujer liberada de Santa Martha Acatitla con ayuda de la SCJN

Jazmín llevaba 15 años presa y, gracias a la intervención de la Suprema Corte, recuperó su libertad. (Twitter/@SCJN)

Con flores y un grupo de mariachi, Jazmín “N” fue recibida por su familia al salir de las instalaciones del penal de Santa Martha Acatitla, lugar en donde estuvo presa por 15 años.

Esto fue debido a que obtuvo el beneficio de libertad anticipada gracias a la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), instancia que presentó alegatos ante las irregularidades en su proceso penal.

Al encontrarse con los medios de comunicación y rendir sus primeras declaraciones fuera de prisión, Jazmín agradeció al instituto adscrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a funcionarios como Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del IFDP.

Este es el quinto caso en el que la Defensoría Pública Federal intervino de manera exitosa para liberar a una mujer de este Centro Femenil de Reinserción Social (Cefereso) a raíz del convenio firmado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Jazmín fue víctima de violencia en su matrimonio, pero no fue juzgada con perspectiva de género. (Twitter/@SCJN)

Pese a que no profundizó en los detalles del delito por el que fue juzgada, mencionó que fue cometido en legítima defensa debido a que fue víctima de múltiples violencias durante su matrimonio.

No obstante, los maltratos, agresiones físicas y verbales, humillaciones, golpes, amenazas y manipulaciones que ejercía su esposo contra ella no fueron considerados durante el juicio de origen, por lo que la legítima defensa no resultó procedente.

En una primera instancia, Jazmín había sido condenada a 35 años de prisón, pero gracias a un amparo se logró reducir la pena carcelaria a 27.

A Jazmín "N" se le juzgó injustamente sin perspectiva de género; hemos estado ya avanzando en tener juezas y jueces federales sensibles a estos problemas y ella es un ejemplo de que estamos avanzando: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/r74x67GGto — Suprema Corte (@SCJN) December 2, 2022

Durante el tiempo que estuvo tras las rejas del Cefereso de La Paz, Estado de México, inició y concluyó la licenciatura en Derecho, de la cual se titulará en 2023.

“Perdí personas muy importantes para mí, mi mamá, una tía, mi hermano [...] Ahorita salgo con la finalidad de trabajar y hacer muchas cosas aquí aprendí mucho [...] A veces la sociedad nos considera poco valiosas por estar en reclusión”, fueron algunas de las palabras que dirigió la joven ante la prensa.

Por su parte, el ministro Zaldívar reconoció, en una llamada telefónica con Jazmín, que a ella “se le juzgó injustamente sin perspectiva de género, sin entender la violencia que estaba viviendo, con una severidad y una visión muy obtusa que afortunadamente poco a poco tenemos que ir superando”.

La justicia federal, representada por @defensoriaifdp, obtiene libertad para Jazmín “N” tras acreditar diversas irregularidades en el proceso penal, entre las que destaca que no fue juzgada con perspectiva de género.



🔗 https://t.co/aiA7GxcoP6 pic.twitter.com/jNsMCFMrWE — Suprema Corte (@SCJN) December 2, 2022

Cabe señalar que el beneficio preliberacional se puede otorgar a las personas sentenciadas que se encuentren en la fase final de su pena en prisión. En este sentido, pueden ser puestas en libertad de manera parcial, bajo un régimen de control y condiciones establecidas por las autoridades.

Zaldívar realizó una visita histórica al penal de Santa Martha Acatitla en el pasado mes de mayo. Aquella ocasión se reunió con 220 mujeres encarceladas, entre las que se encontraba Rosario Robles, y adelantó que el IFDP les ofrecería un acompañamiento jurídico digno y de calidad.

Tras la presencia de Arturo Zaldívar en el Cefereso, 200 casos fueron atendidos por integrantes del Instituto. Además, se inició la revisión de la de los casos en donde personas privadas de la libertad, con más de dos años en prisión preventiva, sean evaluados para que se considere su liberación.

