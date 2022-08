Liberaron a segunda mujer del penal de Santa Martha Acatitla tras la visita de Arturo Zaldívar

M.S.S. es la segunda mujer que sale del penal de Santa Martha Acatitla gracias al convenio firmado entre el PJF y el gobierno de la CDMX . (Foto: Twitter/@CJF_Mx)

Entre lágrimas y abrazos, Mara S.S. fue recibida por su familia al salir del penal de Santa Martha Acatitla. Este es el segundo caso en el que la Defensoría Pública Federal logró intervenir de manera exitosa para liberar a una mujer de esta prisión federal femenil, a raíz del convenio firmado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el gobierno de la Ciudad de México.

Fue alrededor de las 21:00 horas de este martes 2 de agosto que Mara pudo reencontrarse con varios integrantes de su familia, entre ellos, su pequeño hijo de tres años, quien había sido cuidado por su abuela.

“Yo le agradezco mucho a los licenciados federales porque me ayudaron muchísimo. Gracias por estar con mi familia y con mi hijo, que es lo que más amo en este mundo. El tiempo que yo estuve aquí no lo he podido ver”, comentó Mara S.S. en un breve mensaje que ofreció a los medios al salir de Santa Martha.

Mediante un comunicado compartido vía redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que “gracias al acompañamiento legal y de asesoría de las defensoras y defensores del Instituto, hoy regresa a casa en lugar de haber estado 2 años y 4 meses más en prisión”.

Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), acompañó a Mara durante su salida del Centro Femenil de Reinserción Social y celebró su liberación, pues aseguró que es una muestra de que el convenio firmado entre Claudia Sheinbaum y el Ministro Presidente de la SCJN está teniendo resultados.

“El asunto que logramos finalizar es un beneficio preliberacional, logramos que los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México culminaran este proceso que se había retrasado”, apuntó Sandoval Ballesteros.

Cabe señalar que el beneficio preliberacional se puede otorgar a las personas sentenciadas que se encuentren en la fase final de su pena en prisión. En este sentido, pueden ser puestas en libertad de manera parcial, bajo un régimen de control y condiciones establecidas por las autoridades.

Según informó el director del IFDP, Mara debió haber estado un máximo de dos años y ocho meses en la cárcel, pero a causa de los retrasos y la lentitud en el proceso burocrático, pasó más de tres años tras las rejas.

Mara S.S. tenía 20 años cuando fue ingresada al penal de Santa Martha por el delito de robo agravado.





Información en desarrollo...