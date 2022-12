Diciembre llegó y usuarios de redes sociales dieron la bienvenida a la Navidad con memes

Usuarios en redes sociales recibieron el último mes del año con memes (Foto: Captura de pantalla)

El 2022 está próximo a concluir y con la llegada de diciembre cada vez se percibe más cercano un nuevo año para las millones de personas alrededor del mundo que se rigen por el calendario gregoriano.

No obstante antes de comenzar un nuevo año, diciembre se ha consolidado como uno de los meses favoritos de miles de personas, ya sea por las múltiples festividades que tradicionalmente se celebran o por aquella nostalgia y melancolía que se suele sentir al concluir un ciclo más.

Sea cual sea el motivo, el último mes del año figura como uno de los más populares y esperados por millones de personas y prueba de ello son las publicaciones que han inundado las redes sociales este jueves primero de diciembre en donde, sin duda alguna, los que han ganado protagonismo han sido los divertidos y siempre confiables memes.

Aunque el consumismo y las estrategias de mercado de múltiples establecimientos comienzan a comercializar productos navideños desde meses antes de que llegue diciembre, no es sino hasta estas fechas que dentro de las conversaciones de las personas comienzan a figurar los planes para celebrar la navidad y, por supuesto, año nuevo.

No obstante, el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, los intercambios navideños y las cenas entre compañeros de trabajo y amigos también comienzan a planearse y a llevarse a cabo, haciendo un recuento de todo lo que el año en curso ha dejado a su paso.

Aunque dichas festividades figuran ya como una tradición en México, el sentimiento melancólico que diciembre deja a su paso es innegablemente también un factor característico digno del último mes del año.

Es así como desde los primeros días del mes el ambiente se vuelve más cálido y el olor a ponche permea cada rincón de los hogares que ansían que llegue el 24 de diciembre para volver a reunirse con sus familias, abrir regalos, estrenar ropa y degustar de un festín con platillos tradicionales.

Del mismo modo, las vacaciones invernales y el frío característico de la temporada acompaña ciertos paisajes que se acompañan con luces de colores, esferas, pinos navideños, piñatas y un sinfín de elementos que anuncian la llegada de diciembre y de la navidad.

Este año, incluso personalidades de la política mexicana se sumaron a la euforia que generó la llegada de diciembre, tal y como lo hizo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien publicó una divertida fotografía en sus redes sociales para desearles un gran inicio de mes a la ciudadanía.

A través de imágenes motivacionales y de múltiples mensajes fue como miles de internautas dieron la bienvenida al último mes de este 2022, año que dejó un sinfín de experiencias y sabores agridulces para todos.

“Que Diciembre te recuerde lo fuerte que fuiste este año, que en vez de Ilenarlo de tristeza, te sientas en total gratitud, porque a pesar de todo, vos estás acá. Que sea un Diciembre para brindar, recibir amor, y sentirte feliz por todo lo que luchaste y lo mucho que lograste”; “Que este mes confíes en que todo saldrá bien, que el mal genio de otras personas no arruine tus días, que seas feliz aunque el resto del mundo no entienda el porqué. Que sea un buen mes”; “inicia DICIEMBRE, el último mes del año, el más bonito y el más triste donde recuerdas todo lo q pasó en 11 meses y descubres q no eres el mismo q al inicio, q pasó mucha gente por tu vida y muy pocos se quedaron y es el momento en donde tienes muy claro lo q no volverías a hacer”, expresaron usuarios en redes sociales.

