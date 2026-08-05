México
Agregar Infobae enGoogle

Desciende 15 metros y nada en las aguas cristalinas de uno de los cenotes más bellos de Yucatán

Sumérgete en el cenote Kankirixché, una joya natural a 49 km de Mérida

Vista aérea de una persona flotando en agua azul dentro de una cueva, rocas oscuras y vegetación verde colgando de la parte superior
El cenote Kankirixché ofrece una aventura inolvidable en Yucatán: aguas claras, efectos de luz y paisajes subterráneos para nadadores y buceadores. (SECTUR)
Guardar

El cenote Kankirixché, ubicado en la región de Abalá y Mucuyché en Yucatán, representa uno de los destinos más atractivos para quienes desean explorar la riqueza natural y cultural de la tierra maya.

Descender por una escalera hasta una profundidad de 15 metros permite acceder a una caverna amplia y circular, que se distingue por sus aguas cristalinas y por un escenario subterráneo dominado por estalactitas, estalagmitas y raíces que atraviesan el techo hasta sumergirse en el agua.

PUBLICIDAD

La mejor experiencia se obtiene al consultar con guías certificados, quienes aconsejan el horario óptimo para disfrutar el espectáculo de luz natural que ocurre cuando el sol se encuentra en su punto más alto.

Esta maravilla natural puede visitarse en cualquier época del año, siendo un destino recomendado tanto para nadadores como para buceadores experimentados, según información de la Secretaría de Turismo y del portal oficial del Gobierno de Yucatán.

PUBLICIDAD

Cenote Kankirixché: ubicación y significado

El nombre Kankirixché proviene del maya y significa “fruta amarilla del árbol”, reflejando la conexión ancestral de los mayas con la naturaleza de la región.

Este cenote se localiza a 49 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida, en una zona donde abundan formaciones geológicas únicas.

La entrada al cenote se realiza por medio de una escalera de metal que conduce hasta la cima de un derrumbe.

Desde ese punto, se observa la amplitud de la caverna y la transparencia del agua, a unos 15 metros bajo el nivel de la superficie.

La profundidad del agua varía, desde zonas poco profundas de 1,6 metros hasta áreas que alcanzan los 50 metros, lo que convierte al sitio en un escenario ideal tanto para quienes buscan nadar como para quienes desean practicar buceo en cavernas.

Cueva con agua turquesa, estalactitas colgantes, paredes rocosas, escalera de madera descendente y varias personas nadando
El nombre Kankirixché proviene del maya y significa “fruta amarilla del árbol”, reflejando la conexión ancestral de los mayas con la naturaleza de la región. (SECTUR)

Formaciones naturales y aventura bajo tierra

El interior de la caverna se caracteriza por la presencia de estalactitas sumergidas y formaciones mayores adheridas al techo, que han sido modeladas durante siglos por el paso del agua y los minerales.

Las raíces de los árboles descienden desde la superficie y llegan a sumergirse hasta dos metros en el agua, creando un entorno visual único y misterioso.

El diámetro de la caverna bajo el agua puede llegar a los 90 metros, lo que proporciona suficiente espacio para la exploración acuática.

Quienes practican buceo encuentran aquí un sitio de excursión privilegiado, ya que la visibilidad es alta y las estructuras naturales ofrecen rutas y recovecos fascinantes.

Efectos de luz y experiencia visual

Uno de los atractivos principales del cenote Kankirixché es el fenómeno lumínico que se produce cuando los rayos del sol atraviesan la boca de la caverna y alcanzan la superficie del agua.

Este espectáculo ocurre en las horas cercanas al mediodía, cuando el sol se encuentra en su cenit y la luz se filtra de manera directa, generando reflejos y destellos de gran belleza.

Preguntar a los guías locales por el mejor horario para observar este juego de luces resulta fundamental para aprovechar al máximo la visita.

La vivencia se intensifica al sumergirse en el agua y contemplar, desde abajo, cómo la claridad del día transforma el espacio subterráneo en un paisaje casi onírico.

Cueva con estalactitas, una abertura de luz y escaleras de madera. Agua turquesa con reflejos en la superficie. Fondo subacuático cubierto de piedras claras
Uno de los atractivos principales del cenote Kankirixché es el fenómeno lumínico que se produce cuando los rayos del sol atraviesan la boca de la caverna y alcanzan la superficie del agua. (SECTUR)

Recomendaciones para la visita y seguridad

Para quienes desean aventurarse en el cenote, es recomendable acudir siempre en compañía de guías certificados que conozcan las características del lugar y las medidas de seguridad necesarias para la exploración.

El sitio está preparado para recibir tanto a turistas que desean nadar en aguas poco profundas como a buceadores que buscan explorar las zonas más profundas de la caverna.

La Secretaría de Turismo de Yucatán y el portal oficial del Gobierno estatal destacan la importancia de seguir las indicaciones de los expertos, especialmente en lo relativo a la conservación del entorno y el respeto por las formaciones naturales.

Conexión cultural y natural con Yucatán

La región de Yucatán alberga miles de cenotes, considerados sagrados por la cultura maya y valorados hoy como patrimonio natural de México.

El cenote Kankirixché es un ejemplo sobresaliente de esta riqueza, al ofrecer un espacio donde la naturaleza y la historia se entrelazan.

La presencia de raíces sumergidas, la amplitud de la caverna y la pureza del agua convierten a este cenote en un punto de referencia para quienes buscan experiencias auténticas y una conexión con la tierra maya.

Cómo llegar y qué esperar del recorrido

El acceso al cenote está señalizado desde la carretera que conecta Mérida con la zona de Abalá y Mucuyché.

Tras una breve caminata desde el estacionamiento, los visitantes llegan al borde del derrumbe que da inicio a la aventura subterránea.

Durante el recorrido, es posible apreciar la transición desde la superficie hasta el interior de la caverna, pasando por escalones metálicos y observando la vegetación típica de la región.

Una vez dentro, la sensación de amplitud y tranquilidad envuelve a quienes se sumergen en el agua o recorren sus alrededores.

Interior de cueva con cuerpo de agua turquesa, estalactitas verdes y amarillas, y raíces largas que penden del techo hasta el agua
La región de Yucatán alberga miles de cenotes, considerados sagrados por la cultura maya y valorados hoy como patrimonio natural de México. (SECTUR)

Experiencia recomendada para todos los sentidos

El cenote Kankirixché ofrece una experiencia multisensorial donde el contacto con el agua, la observación de las formaciones geológicas y el fenómeno de la luz solar se combinan para crear momentos memorables.

Bucear en sus cavidades, nadar cerca de las raíces y disfrutar del silencio del entorno forman parte de la vivencia.

La visita a este cenote, recomendada tanto para viajeros en busca de aventura como para quienes desean relajarse en un entorno natural, refuerza la posición de Yucatán como uno de los destinos más apreciados para descubrir el patrimonio subterráneo de México.

Tanto la Secretaría de Turismo como el portal oficial del Gobierno de Yucatán describen al cenote Kankirixché como uno de los lugares imperdibles de la región por su accesibilidad, belleza natural y relevancia cultural.

Temas Relacionados

CenoteCenotesYucatanMeridaTurismo MexicoTurismo En MexicoVacacionesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ese Pérez defiende a Memo Schutz tras críticas sobre su físico por parte de Masad Altamimi

El creador de contenido intervino cuando Masad Altamimi insistía en cuestionar el físico del periodista deportivo, quien ya había dado por zanjado el tema

Ese Pérez defiende a Memo Schutz tras críticas sobre su físico por parte de Masad Altamimi

Ejercicios con liga de resistencia para tonificar todo el cuerpo

Rutinas seguras y efectivas recomendadas por especialistas de salud

Ejercicios con liga de resistencia para tonificar todo el cuerpo

Familia de Ernesto Ruffo y Somos México llaman a crear Comité por su libertad

La iniciativa busca impulsar una red ciudadana nacional para solicitar que el exgobernador de Baja California enfrente su proceso bajo arresto domiciliario

Familia de Ernesto Ruffo y Somos México llaman a crear Comité por su libertad

MC acusa persecución política a sus alcaldes en Veracruz

El dirigente emecista acude a la CNDH para solicitar resguardo a gobiernos locales

MC acusa persecución política a sus alcaldes en Veracruz

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

La Selección Mexicana superó con goleada incluida a la escuadra canalera para estar a un paso de la medalla de oro en Santo Domingo 2026

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Así luce la escena del crimen donde el influencer César Gastélum fue asesinado: hay veladoras y las huellas del ataque

Fiscalía de Oaxaca captura al presunto homicida del exalcalde Pedro Martínez Barroso: lo ligan a “Los Rusos”

Ken Salazar pide dejar atrás el caso del Mayo Zambada y enfocarse en la seguridad en México

Esposas, novias, familiares y empleadas: las mujeres del CJNG buscadas por EEUU y su papel en la organización

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Ese Pérez defiende a Memo Schutz tras críticas sobre su físico por parte de Masad Altamimi

Ese Pérez asegura que Masad Altamimi está protegido por Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026

Trainspotting vuelve a cines de México en 4K: esta es su fecha de estreno

Masad Altamimi casi ‘explota’ en LCDLF: estos son los peligros de aguantarse los gases durante más de 12 horas

DEPORTES

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

¡En pleno vuelo! Exigen a Mikel Arriola el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Antoine Griezmann se rinde ante Obed Vargas en medio de rumores de su salida: “Nació para el Atleti”

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Kyle Fletcher silencia a la Arena México al derrotar a Máscara Dorada en una noche internacional de AEW, NJPW, MLW y ROH