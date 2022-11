Tenoch Huerta confesó que los juegos sexuales que practica “son deliciosos”

En un hilo de Twitter interactuó Huerta con uno de sus admiradores y ahí salieron algunas declaraciones sexuales, el cual dejó en duda no solo a la comunidad LGBT+, sino a todo el mundo.

Tenoch Huerta ha sido la sensación de las redes sociales y a pesar de ser el agrado de su papel, en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Namor, otros están dudosos con respecto a los gustos del actor.

En un hilo de Twitter interactuó Huerta con uno de sus admiradores y ahí salieron algunas declaraciones sexuales, el cual dejó en duda no solo a la comunidad LGBT+, sino a todo el mundo.

En su publicación que data del 14 de febrero, de este 2022, el actor que interpretó a Namor escribió:

“Si tu 14 de febrero no termina en lluvia dorada, para mí estás soltero”, refiriéndose a la fecha que se celebra el día del amor y la amistad. Después de ese texto se puede leer que dijo “O sea, bañados en caguama, eso quiere decir, ¿cierto?”.

Uno de sus seguidores le escribió “lo tuyo son los besos negros” a lo cual el actor respondió: “Son deliciosos”.

Con este mensaje, los admiradores de “Black Panther: Wakanda Forever” contestaron a Tenoch Huerta que “nada más antoja”.

En estos hilos de Twitter se puede leer que no solo el actor que interpreta al “Rey de la Atlántida” gusta los deportes acuáticos, sino que trató de reparar el daño de las malas interpretaciones, aunque en ningún momento escribió que era una broma.

A raíz de esto la comunidad LGBT+ se ofreció como “voluntarios” para pasar el próximo día de San Valentín con el Dios Kukulkán, si es que está soltero.

Desde que se proyectó la última película de Marvel, Namor rompió corazones y esto hizo que los fanáticos de todo el mundo encuentren alguna oportunidad para saber más de sus intereses personales.

Otra de las cosas que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue el diminuto traje de baño que utiliza para su personaje, pues los fanáticos dijeron que sus “atributos” provocó diferentes reacciones.

Incluso algunos mostraron las dos versiones de la toma en la que supuestamente se le quitó gran parte de sus “atributos”, sin embargo en la entrevista que hizo a Rolling Stone confesó que una de las fotografías es falsa, además de no le afecta mucho este tipo de comentarios, pues no tiene ninguna inseguridad.

“Lo único que puedo decir es: el original era la foto de la derecha. ¡Sin (el bulto)! Eso es original. No, quiero decir que no voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo, tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré que la correcta, la verdadera, es la foto de la derecha”, señaló.

Los internautas aceptaron su respuesta y aplaudieron que Tenoch no evadiera la pregunta. En ocasiones, el vestuario en el mundo de los superhéroes es sumamente ajustado y han hecho que esto sea un tema de constante debate cada que un actor le da vida a uno de ellos.

“Lo único que puedo decir es: el original era la foto de la derecha. ¡Sin (el bulto)! Eso es original", declaró Huerta (Foto: Twitter)

De igual forma, el mexicano ha estado en el ojo del escándalo después de sus comentarios con respecto al término “échaleganismo” ya que él no cree en esa palabra.

“La señora de los tamales se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche y no se hace rica. El don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico. Un campesino cuida su tierra desde los cuatro años hasta que muere y no se hace rico. Un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico. Pero ese no es el pe*o, siempre hay anomalías en el sistema y algunos podrán llegar. El pe*o es que la élite nunca le echó tantas ganas y llegó”, se lee en la imagen que publicó.

¿Qué es el “beso negro”?

Esta acción es la manera por la que se le dice saborear o acariciar con la lengua el esfínter de la pareja. A pesar de que la comunidad LGBT+ lo practica, no es limitado para ellos, pues también se realiza en parejas heterosexuales.

Para hacerlo se recomienda mucha higiene, aunque las personas tienen una sensibilidad en esa zona.

