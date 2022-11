La costosa apuesta de un mexicano con un jeque árabe para el duelo México vs Arabia Saudita de Qatar 2022

Un joven mexicano apostó 5 iPhones con un jeque árabe (Foto: Especial)

Desde el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 se sabía que pese a las múltiples restricciones y controversias, uno de los sectores que no iba a quedar a deber en la justa mundialista iba a ser la afición mexicana quien en pocos días se ha convertido en noticia mundial por diversas ocurrencias dentro y fuera de los estadios mundialistas.

En esta ocasión un joven mexicano se convirtió en tendencia por hacer un trato muy especial con un jeque árabe previo al duelo entre México y Arabia Saudita correspondiente al Grupo C.

En un video difundido por Tiktok (@rabias.19,) el joven apostó regalar 5 iPhones 14 Pro Max valorizados en, nada más y nada menos, que 12 mil dólares (250 mil pesos mexicanos) en caso de que el Tri pierda y viceversa en el caso del país asiático: “Si México le gana a Arabia este guëy me va a dar 5 iPhones”, se puede escuchar al interior del video.

Al interior del video se puede ver al joven árabe, enseñando su pulsera VIP de un partido en Qatar 2022, la cual según datos de la FIFA cuesta al rededor de 3 mil dólares, haciendo referencia que puede pagar eso y más.

Como era de esperarse, la puesta del seguidor de la Selección Nacional comandada por Gerardo Martino se convirtió en tendencia sumando una ola de reacciones a su valentía y a la confianza hacia el Tri: “Lo mejor es que se entendieron”. “Etiqueten para saber qué pasará”. “Sin importar el idioma no hay impedimento para la comunicación y las apuestas”, son algunos comentarios recuperados.

Será hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022 a las 13:00 hs. (tiempo del centro de México) cuando el cuadro Tricolor se enfrente a Arabia Saudita en Qatar 2022 desde el Estadio Lusail por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y SKY Sports / ViX y SKY Blue to go

Mexicanos con incidentes en el mundial Qatar 2022

Gracias a las redes sociales, durante este evento deportivo, se han podido presenciar en primera fila todas las ocurrencias que han tenido los aficionados connacionales en Qatar. Desde el primer día que arribaron se han mostrado irreverentes y bromistas.

Por ejemplo, se les vio bailando el “Payaso del rodeo” con qataríes, cantando, así como bromeando con que habrían metido alcohol de contrabando a pesar de que está prohibido su consumo. Al anecdotario se sumó la grabación de unos mexicanos dentro de un vagón del Metro de Doha gritando la temida frase de asaltantes: “¡Ya se la saben, barrio! carteras y celulares”, así como a una pareja que simuló estar “toreando” un dinosaurio inflable.

Una fan con gafas con banderas de México dentro del estadio antes del partido REUTERS

Sin embargo, no todos los hechos de connacionales en Qatar han sido rescatables, pues otro grupo de mexicanos intentó ingresar una bebida alcohólica oculta en una cantimplora en forma de binoculares, misma que le fue confiscada por los elementos de seguridad del estadio. Además, la afición azteca protagonizó el primer enfrentamiento de la Copa del Mundo con ciudadanos argentinos que también acudieron a la ciudad de Doha.

En este último caso, primeros reportes señalan que los involucrados únicamente resultaron con lesiones menores, tales como raspaduras y moretones por lo que ninguno requirió atención médica. Asimismo, trascendió que las autoridades no intervinieron para separar, detener o apoyar a las personas que estuvieron en la pelea entre argentinos y mexicanos.

Los próximos partidos del Grupo C están programados para jugarse el sábado 26 de noviembre. Primero se disputará el Polonia vs Arabia Saudita a las 07:00 hs, en el Estadio Education City, y posteriormente uno de los duelos más llamativos de la Fase de Grupos, Argentina vs México en el Estadio Lusail.

Aficionados mexicanos en el stadio antes del partido de su selección contra Polonia por el Grupo C del Mundial en el estadio 974, Doha, Qatar - 22 de noviembre de 2022 REUTERS/Carl Recine

Horario y dónde ver el Argentina frente a México

26 de noviembre vs. México: 16:00 hs. Argentina | 13:00 hs. de CDMX | 14:00 hs. Perú y Colombia | 21:00 hs. España | 14:00 hs. Este de EE.UU y 15:00 de EE.UU (WA).

Argentina 14:00 TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports (Sudamérica)

México 13:00 Televisa, TV Azteca, Sky Sports

