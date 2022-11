Qué dijo Sebastián Yatra sobre su supuesto romance con Aislinn Derbez

Foto Instagram: @sebastianyatra //@aislinnderbez)

Desde que Aislinn Derbez confirmó su soltería ha enfrentado escándalos amorosos con algunas celebridades del medio artístico internacional. Aunque procuró cuidar todas sus publicaciones en redes sociales y apariciones frente a medios, no pudo evitar desatar rumores sobre un supuesto noviazgo con nada más ni nada menos que Sebastián Yatra, el artista colombiano que a sus tan solo 28 años está rompiéndola con sus canciones.

El intérprete de Tacones rojos y Cómo mirarte tuvo un encuentro con medios de comunicación después de los Latin Gammy 2022. Ni su sudadera rosa y su equipo pudieron evitar que fuera cuestionado sobre su supuesto romance con la primogénita de Eugenio Derbez, quien se encuentra felizmente soltera tras su controversial divorcio de Mauricio Ochmann y su fugaz relación con Jonathan Kubben.

Esta fotografía desató los rumores. (Foto: Instagram)

Sin profundizar en detalles aseguró que todos los rumores son falsos, pues en realidad tiene una bella amistad con la actriz, a quien considera como extraordinaria. No comentó nada más al respecto, pero defendió a Aislinn al decir que será muy feliz con cualquier persona con quien decida tener una relación amorosa.

No es cierto, pero si la tuviera sería lo máximo. Somos solamente amigos, me cae súper bien, es una chica extraordinaria y seguramente con quien este será muy feliz.

La declaración de Sebastián Yatra empalmó con lo dicho por la protagonista de A la mala durante un encuentro con medios en España, donde supuestamente habrían pasado tiempo juntos. En esa ocasión, se llevó una gran sorpresa al escuchar el nombre de su amigo como “su novio”, pues aseguró que lleva alrededor de un año soltera y está más feliz que nunca.

¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, (Sebastián Yatra) es mi amigo.

“Estoy abierta (al amor) hasta cierto punto porque estoy disfrutando mi soltería demasiado; entonces, así que digas ‘¡cuánto me urge tener novio!’, pues no, pero yo creo que el próximo año, ya que haya disfrutado mi soltería lo suficiente. En una de esas ya me abro más, pero denme chance de andar ahí soltera, puedo salir, puedo divertirme, sin compromisos”, comentó.

La actriz nació el 18 de marzo de 1986; actualmente tiene 36 años. (Foto Instagram: @aislinnderbez)

De esta manera ambos artistas terminaron con las especulaciones de un romance que por un tiempo emocionó a sus fans.

Por otro lado, Sebastián Yatra confesó que se sintió muy halagado con el baile especial que le dedicó Anitta durante su presentación en los Latin Grammy 2022. Y es que durante un momento del show la cantante se acercó a él para sacar a relucir sus mejores pasos de baile.

“Anitta es lo máximo, es divertida. Me sentí muy alagado, yo estaba así [bailando]. Fui la envidia de muchos que estaban en mi fila y eso que estaba vestido de negro, estaba bien sentado, bien ubicado”, dijo.

Por último, aplaudió que su compatriota, Maluma, por su participación en uno de los temas oficiales del Mundial Qatar 2022: “Espectacular, representando a Colombia y a los latinos”.

La colaboración que Maluma hizo con Nicki Minaj y Myriam Fares, Tukoh Taka, se estrenó tan solo una horas antes de la inauguración en medio del escándalo porque muchos cantantes como Shakira y Dua Lipa se negaron a participar por los derechos humanos y las estrictas leyes de Qatar.

“A mí que todo el tema que no traten bien a las mujeres o por igual a las personas me duele mucho y espero que lo vayamos mejorando”, comentó Yatra.

