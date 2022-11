Lilly Téllez se sumó a las corcholatas: compartió WhatsApp para mantener comunicación con la ciudadanía

Lilly Téllez compartió sus datos de contacto para las personas que deseen escribirle (Foto: Archivo)

Con el objetivo de acercarse a la ciudadanía, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, compartió sus datos de contacto para las personas que deseen escribirle por alguna petición o alguna otra razón.

El pasado lunes 21 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul brindó a sus seguidores el número telefónico de su oficina, direcciones de correos electrónicos institucionales del Senado, así como un número para mensajes por WhatsApp para que le puedan enviar un mensaje.

“A los ciudadanos que me quieran escribir, aquí les paso los datos. Estoy a sus órdenes: Oficina: 55 5345 3000 Ext: 3251 y 5228 WhatsApp: (+52) 55 6561 6097 Correos: http://oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx y lilly.tellez@senado.gob.mx”

La comunicación con la senadora vía WhatsApp es en un horario de 9:00 a 19:00 horas (Foto: Twitter/@LillyTellez)

La comunicación con la senadora vía WhatsApp, de acuerdo con información de su fotografía de perfil en su cuenta, es en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios agradecieron a la senadora por compartir sus datos de contacto, no obstante, le pidieron que sea ella la que responda y no alguien de su equipo de trabajo.

“Gracias. ¿Usted va a contestar? O es como muchos otros que tienen un equipo y los interesados ni se enteran que les escribe las personas, es que no es importante le dicen”, “Sienta un ejemplo de lo que todos los servidores públicos deberían de hacer. Mi voto será por Lilly Téllez, no veo mejor opción” y “Ojalá que usted mantenga esa actitud, sobre todo si le toca dirigir al país”, fueron algunos de los comentarios.

Lilly Téllez se suma a la lista de funcionarios y políticos que han compartido sus números y correos para contactarlos (Foto: Twitter/@m_ebrard)

Cabe señalar que Lilly Téllez se suma a la lista de funcionarios y políticos que han compartido sus números y correos para contactarlos; tal fue el caso del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Fue el pasado 20 de junio del presente año cuando el canciller compartió su contacto de WhatsApp con la comunidad de Twitter, con la finalidad, escribió en su red social oficial, de “estar comunicados”.

“5515025360 mi what’s up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!!”

(Foto: Twitter/@m_ebrard)

Sin embargo, en su publicación usuarios le reclamaron por no contestar los mensajes de forma rápida o dejarlos “en visto”, así como se burlaron por escribir el nombre de la aplicación mal.

“¿What’s up? ¿Y eso qué es? Solamente conozco la aplicación de mensajería instantánea WHATSAPP... Y así quiere ser presidente”, ironizó un internauta, a la vez que otro respondió: “Mejor te lo digo por aquí: Nos hundieron en la violencia y en la miseria, le pido a Dios que pierdan en el 2024, aunque con lo tramposos que son, lo dudo”.

“Yo le envíe mensaje pero me deja en visto Canciller”, “Holis! No me deje en visto” y “Pésimo acto de campaña dar tu número para que la gente te escriba, no leer y no contestar. Fatal. Qué pena”, fueron otros de los comentarios.

(Foto: Twitter/@m_ebrard)

Tras los reclamos, el titular de Relaciones Exteriores compartió un video en el que pidió paciencia para contestar los mensajes: “Estoy contestando algunos de sus mensajes, muchas gracias, si me tardo ténganme paciencia, ahorita me voy a integrar a una reunión (…) saliendo de esa reunión, en un ratito, les contesto a otros”.

